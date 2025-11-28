중국건설은행 서울지점, 대한적십자사 위기가정 긴급지원 성금 전달

왼쪽부터 박종술 대한적십자사 사무총장, 왕옥결 중국건설은행 서울지점 대표가 성금 전달식을 갖고 있다. 대한적십자사 AD 원본보기 아이콘

대한적십자사(회장 직무대행 김홍국)는 중국건설은행 서울지점(대표 왕옥결)이 27일, 위기가정 긴급지원을 위한 기부금 2000만 원을 전달했다고 밝혔다.

중국건설은행의 기부금은 대한적십자사 '희망풍차 긴급 지원 프로그램'을 통해 위기가정을 지원한다. '희망풍차 긴급 지원 프로그램'은 예기치 못한 사고·질병·실직·재난 등으로 생계유지가 어려워진 가정을 신속히 지원하는 적십자의 사회안전망 강화 사업으로, 생계비·주거비·의료비·교육비 등 긴급 항목에 사용된다.

중국건설은행 서울지점 왕옥결 대표는 "지역사회와 함께 성장하는 것은 기업의 중요한 책임"이라며 "대한적십자사의 의미 있는 사업을 통해 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

대한적십자사 박종술 사무총장은 "중국건설은행 서울지점의 지속적인 나눔 실천이 위기 가정에게 큰 힘이 되고 있다"며 "긴급한 도움이 필요한 분들에게 신속히 지원할 수 있도록 재원을 마련해 주신 점에 깊이 감사드린다"고 답했다.

중국건설은행 서울지점은 2013년 대한적십자사와 첫 기부 인연을 맺은 이후 위기가정 지원을 중심으로 나눔 활동을 이어왔으며, 지금까지 대한적십자사에 전달한 누적 기부액은 1억 8000만 원이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



