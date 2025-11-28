본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

고대 제철기술 복원 실험 성공…주조철부·선철 생산

이종길기자

입력2025.11.28 09:00

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실제 문화유산 수리 현장에 적용까지
2022~2023년 실험 결과 보고서 발간

고대 제철 기술 복원 실험 현장(노 높이 비교 실험)

고대 제철 기술 복원 실험 현장(노 높이 비교 실험)

AD
원본보기 아이콘

국립중원문화유산연구소가 고대 제철 기술 복원 실험을 통해 주조철부 두 개와 선철 생산에 성공하고, 이 철을 활용해 종묘 정전 철물을 실제로 수리·복원했다.


연구소는 2022~2023년 진행한 고대 제철 기술 복원을 위한 제련·주조·단야 실험과 그 연구 성과를 종합해 28일 결과보고서를 발간했다.

이에 따르면 연구소 제철 기술 복원실험장에서 이뤄진 각 실험은 고대 제철 기술의 공정과 산출물을 재현하고, 그 기술 수준을 과학적으로 검증하는 방식으로 진행됐다.


주조 실험(6차)은 경주 황성동 유적의 용해로를 재현해 주조철부 생산 공정을 복원하는 데 초점을 맞췄다. 특히 이전 실험에서 쇳물을 빼내는 출탕구가 자주 막혀 조업이 원활하지 않았던 점을 개선하고자 출탕구 쪽 노(爐) 내벽 두께를 얇게 조정하는 등 구조를 바꿨다. 그 결과 표면 기포가 거의 없는 양질의 주조철부 두 개를 생산했다.


고대 제철 기술 복원 실험(12-14차) 결과 보고서

고대 제철 기술 복원 실험(12-14차) 결과 보고서

원본보기 아이콘

제련 실험(12~14차)은 충주 칠금동 유적 31호로의 송풍관 두 개를 재현해 노 내부에 바람을 불어넣는 방식으로 진행했다. 이 송풍 방식은 노의 온도와 산소 공급량을 높여 철 생산 반응을 촉진하는 주요 요소로 작용했다. 생성된 철재를 분석한 결과, 애초 목표였던 괴련철보다 탄소 함량이 높은 선철이 생산됐다.

단야 실험(5차)에서는 2020년 제련 실험에서 생산한 철 소재를 사용했다. 종묘 정전에서 수습한 누리 개정과 장쇠를 수리하고 원위치에 복원했다. 연구소 측은 "고대 철 생산기술로 제작한 철물이 실제 문화유산 수리 현장에 적용될 수 있음을 증명했다"고 말했다.


이번 연구 성과를 담은 보고서는 국립문화유산연구원 '국가유산 지식이음' 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기