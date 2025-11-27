장희준 기자 junh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]청주 실종 50대 여성, 44일 만에 시신으로 발견
2025년 11월 27일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
근황 올리자마자 '삭제'…여전히 '실종' 상태인 대륙 최고 미녀
[비트코인 지금]업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"
"수백, 수천만원 선결제했는데"…돌연 문닫은 세종시 치과에 환자들 분통
10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 화재' 순직 소방관에 애도 물결
"체험 해볼래" 무려 4만건…15분 누워만 있어라, 집 한채 값 '인간 세탁기'
"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다
스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"
난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고
"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"