경산시, '2025 지역혁신 동반성장 포럼' 개최…"청년·경제가 살아나는 미래도시로"

영남대서 지역 현안 공동 해결위한 방안 모색

조웅환 지방시대위 국장 '지산학연 협업' 강조

경산시(시장 조현일)는 지난 25일 영남대학교 이시원 글로벌 컨벤션 홀에서 지방시대위원회(위원장 김경수)와 경산시, 경산시의회, 영남대, 교수, 대학생 등 관계자 150여 명이 참석한 가운데 '2025 지역혁신 동반성장 포럼'을 개최했다.

27일 경산시에 따르면 'My Universe, 함께 만드는 미래 경산 정책 대화'를 주제로 한 이번 포럼은 지방 소멸이라는 거대한 위기 앞에 지역과 대학이 협력해 지역이 가진 인프라를 실질적인 성장 동력으로 전환하기 위한 발전 방향을 모색하는 기회를 마련했다.

조웅환 지방시대위원회 지방산업교육국장은 '5극 3특 국가 균형성장 전략'이라는 주제에 대한 기조 강연에서 균형성장을 뒷받침하는 지방 주도 산업 교육 혁신 방향을 제시하며 지역인재 양성 및 지역인재 정주를 위한 교육-취·창업 선순환 생태계 구축을 위한 지산학연 협업을 강조했다.

이어진 주제 발표는 ▲경산시 권역별 발전 전략 및 정책 아젠다 공유(경북연구원 임규채 경제산업연구실장) ▲'컬쳐 임당밸리'조성을 통한 청년 도시 경산 발전 전략(영남대학교 이희용 교수) 순으로 진행되었으며, 도시 전반의 지속 가능한 발전을 위한 거점 공공서비스 인프라 구축 및 기술과 문화가 융합된 한국형 혁신 지구 '컬처임당밸리' 조성을 제시했다.

송건섭 대구대학교 교수, 이미숙 영남대학교 교수, 석수영 (재)경북IT융합산업기술원 단장이 참여한 종합 토론에서는 경산시의 미래를 이끌어 갈 수 있는 성장 전략에 대한 여러 전문가 의견을 들을 수 있었다.

조현일 경산시장은 "지역의 정체성을 특화시키는 지역 특화는 지역 대학과 지역 전략산업의 연계를 통해 완성되는 것"이라며, "대학이 키워낸 인재가 지역 기업에 취업하고 그 기업이 다시 대학과 협력해 혁신을 낳는 선순환 구조를 구축하여 청년과 경제가 살아나는 미래도시로서의 경산을 기대한다"고 말했다.





