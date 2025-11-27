본문 바로가기
창원시 모바일 누비전 5+2％ 캐시백, 결제자 '전원' 혜택

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.27 16:39

코리아 그랜드 페스티벌 기간 결제분

경남 창원특례시가 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간에 진행된 '모바일 누비전 결제액 5+2％ 캐시백 행사'와 관련해 모든 이용자에게 2％ 추가 캐시백을 지급한다고 27일 밝혔다.


앞서 창원시는 10월 29일부터 11월 9일까지 12일간, 코리아 그랜드 페스티벌에 맞춰 모바일 창원사랑상품권 '누비전'을 결제한 금액의 5％를 캐시백으로 주고, 참여자 중 일부를 추첨해 결제금액의 2％를 추가 지급할 계획이었다.

그러나 지역 소비를 진작하고 시민 만족도로 높이기 위해 별도 추첨 절차 없이 이용자 전원에게 지급하기로 했다.


경남 창원시 허선희 지역경제과장(왼쪽부터), 박진열 경제일자리국장, 윤정연 지역경제과 소상공인팀장이 누비전 5+2% 캐시백 지급 소식을 알리고 있다. 창원특례시 제공

경남 창원시 허선희 지역경제과장(왼쪽부터), 박진열 경제일자리국장, 윤정연 지역경제과 소상공인팀장이 누비전 5+2% 캐시백 지급 소식을 알리고 있다. 창원특례시 제공

이에 따라 행사 기간 모바일 누비전으로 결제한 모든 이용자는 기본 5％에 2％가 더해져 총 7％의 캐시백 혜택을 받게 된다.


지난 9월 누비전 13％ 할인 판매분으로 결제한 시민은 최대 20％의 혜택을 받는 셈이다.

박진일 경제일자리국장은 "행사 기간에 누비전을 적극적으로 사용한 시민들의 성원에 보답하고 지역 상권에 힘을 보태고자 전원 지급을 결정했다"라며 "추가 캐시백으로 지급된 모바일 누비전이 지역 내 소비를 다시 한번 촉진하길 바란다"고 말했다.


추가 캐시백은 오늘 28일부터 '모바일 누비전' 형태로 순차 지급된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
