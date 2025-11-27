본문 바로가기
SNT 모티브, 부산보훈청에 1000만원 성금 기탁… 보훈가족 김장 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 16:38

부산지역 재가복지대상자·고령 취약계층 350가구에 김장김치 전달 예정

부산지방보훈청(청장 이남일)은 27일 청사 백재덕실에서 SNT 모티브(대표이사 권형순) 관계자와 함께 '보훈가족 사랑나눔 성금 전달식'을 가졌다.

SNT 모티브가 부산보훈청에 1000만원 성금을 기탁하고 기념촬영하고 있다. SNT 모티브 제공

이번 전달식에서 SNT 모티브는 사회복지공동모금회를 통해 부산지방보훈청에 1000만원의 성금을 기탁했다. 이 성금은 지역 재가복지대상자와 고령 취약계층 보훈대상자 350가구에 1인당 5㎏ 상당의 김장김치를 지원하는 데 사용될 예정이다.


부산 향토기업인 SNT 모티브는 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 부산지방보훈청에는 2023년부터 매년 1000만원의 성금을 후원하고 있다.

부산지방보훈청 관계자는 "SNT 모티브의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다"며, "국가유공자와 보훈가족이 행복한 노후를 보낼 수 있도록 지역사회와 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

