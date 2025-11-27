본문 바로가기
울주군, ‘지방자치콘텐츠대상’ 지역개발 분야 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 16:32

지속가능한 성장 전략·정주환경 개선 성과 인정

울산 울주군이 '2025 지방자치콘텐츠대상'에서 지역개발 분야 수상기관으로 선정됐다.

울주군이 ‘지방자치콘텐츠대상’ 지역개발 분야를 수상하고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

'지방자치콘텐츠대상'은 지방자치TV, 한국지방행정연구원, 한국지방자치학회 등이 공동 주관하는 전국 단위 시상으로, 지자체의 우수 정책과 혁신적 성과를 분야별로 발굴해 시상한다.


울주군은 이번 평가에서 △지속가능한 지역성장 전략 △정주환경 개선 △지역균형 발전 노력 등이 높은 평가를 받았다. 특히 생활 인프라 확충, 지역경제 기반 조성, 주민 생활환경 개선 분야에서 실질적 성과를 인정받았다.

시상식은 이날 국회의원회관 대회의실에서 열렸으며, 이순걸 울주군수를 비롯한 전국 시·군·구 지자체 관계자들이 참석해 각 지자체의 우수 정책 사례를 공유했다.


이순걸 군수는 "울주군이 추진해 온 지역개발 정책이 전국적으로 인정받아 뜻깊다"며 "주민이 체감할 수 있는 지역발전과 균형성장 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
