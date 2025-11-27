소비자 웃고 상인도 웃는다… 울진군, 공공배달앱 먹깨비 ‘연말 할인 이벤트’

'먹깨비' 5000원 할인쿠폰



소비자·소상공인 모두 혜택

찬 바람 부는 계절, 울진의 배달앱이 먼저 따뜻해졌다.

경북 울진군(군수 손병복)은 12월 1일부터 소상공인들의 배달 수수료 부담 완화와 지역경제 활성화를 도모하기 위해 공공배달앱 '먹깨비' 할인 이벤트를 진행한다.

울진군, 공공배달앱 먹깨비 연말 할인 이벤트 실시. AD 원본보기 아이콘

울진군은 연말을 맞아 소비자 혜택 확대를 위해 먹깨비 할인쿠폰 1만매를 발행할 예정이다.

소비자들은 쿠폰 소진 시까지 1일 1회 먹깨비 앱을 통해 1만 5000원 이상 주문 시 5000원 할인쿠폰을 사용할 수 있다.

공공배달앱 먹깨비는 소상공인과 소비자 모두에게 혜택을 제공하는 플랫폼이다. 소상공인은 가입비와 광고료 없이 가맹점 등록이 가능하고, 1.5%의 낮은 중개수수료로 운영 부담을 줄일 수 있다. 소비자는 다양한 할인 쿠폰 사용과 울진사랑카드 결제와 결제 시 캐시백 적립 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

먹깨비 가맹점 신청은 '먹깨비 사장님 사이트 또는 고객센터'를 통해 할 수 있으며, 소비자는 앱스토어 또는 플레이스토어에서 먹깨비앱을 설치해 회원가입 후 이용하면 된다.

2022년 9월 1일 오픈한 울진군 먹깨비 앱은 올해 11월 기준 가맹점 255개소, 누적 주문 수 31만건, 총 거래액은 77억 2290만원, 울진사랑카드 결제 비율은 평균 77%를 기록하며 울진군민에게 큰 호응을 얻고 있다.

손병복 군수는 "이번 공공배달앱 먹깨비 연말 맞이 특별 할인 이벤트가 한 해를 마무리하는 시기에 울진군 소상공인의 매출 증가에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 소상공인과 소비자가 함께 혜택을 누릴 수 있는 플랫폼으로 성장할 수 있도록 다양한 지원과 이벤트를 추진할 것이다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>