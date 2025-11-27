전북도 '청년농 CEO 성과공유대회'…발전 방향 모색

전북농업마이스터대학 '농업인 양성' 교육과정

전북도가 지난 26일 농식품인력개발원에서 '전북농업마이스터대학 청년농CEO 과정 성과공유대회'를 열었다.

27일 도에 따르면 이번 성과공유대회는 전북농업마이스터대학 청년농CEO 과정에 참여한 교육생들과 멘토, 심사위원, 관계자 등 50여 명이 참석했으며 이번 교육을 통해 쌓아온 경험과 배움을 되돌아보고 향후 발전 방향을 함께 모색하는 자리로 구성됐다.

전북농업마이스터대학 청년농CEO 과정은 지역 농업을 이끌어갈 차세대 농업인을 양성하기 위해 운영되는 전문 교육과정으로, 이론과 실습, 멘토링, 현장 사례 학습 등을 통해 실제 영농에 적용 가능한 역량을 기르는 데 중점을 두고 있다.

특히 단순한 기술 습득을 넘어 스스로 생각하고 판단하는 역량을 기르는 데 목표를 두고 운영되고 있다.

이날 교육생들은 지난 1년간의 교육과정을 정리하며, 향후 현장에서 실천해 보고 싶은 방향과 개선 아이디어를 공유했다. 각자의 영농 환경과 여건을 되짚어 보며, 실질적인 변화 가능성과 미래 비전에 대한 깊이 있는 논의가 이어졌다.

또 단기적으로 실천 가능한 변화부터 중·장기적으로 도전할 과제까지 폭넓은 의견이 제시되면서, 교육 이후의 구체적인 실천 방안에 대한 공감대도 형성됐다.

행사에 참여한 한 교육생은 "처음에는 다소 막연하게 느껴졌지만, 교육 과정을 통해 나 자신과 내 농장을 돌아볼 수 있는 계기가 됐다"며 "생각이 조금씩 정리되고 앞으로의 방향을 진지하게 고민하게 된 의미 있는 시간이었다"고 전했다.

김홍표 전북농업마이스터대학장은 "이번 성과공유대회를 단순히 성과를 나열하는 자리가 아니라, 현장에서 고민하고 실천해 온 시간을 되돌아보는 의미 있는 시간이었다"며 "이러한 배움과 도전이 전북 농업의 소중한 자산이 될 것이며, 앞으로도 전북농업마이스터대학은 청년농의 성장을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 전북도는 전북농업마이스터대학을 통해 청년농의 안정적인 영농 정착과 자립을 위해 종합적인 교육을 지속적으로 운영하고 있다. 앞으로도 지역 농업의 미래를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.





