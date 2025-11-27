27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 0.7원 내린 1464.9원에 마감했다.
원·달러 환율 0.7원 내린 1464.9원 마감
2025년 11월 27일(목)
27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 0.7원 내린 1464.9원에 마감했다.
