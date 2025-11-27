IR큐더스, 전자주총·집중투표 의무화 대비 세미나 성료

국내 1위 IR솔루션 전문기업 IR큐더스(대표 이준호, 이종승)는 상법 개정에 따른 전자주주총회·집중투표 의무화 대비 실무 세미나 'The New Mandate : GET READY'를 성황리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

이번 세미나는 상장기업들이 다가올 전자주주총회 및 집중투표 도입 환경에 선제적으로 대응할 수 있도록 개정 상법의 주요 변화를 짚어보고 실제 적용 시 필요한 법적·기술적 준비사항을 종합적으로 가이드하기 위해 마련됐다. 세미나에는 전자주주총회 및 집중투표 의무화 대상인 150여 개 기업을 포함해 총 250여 명의 상장사 IR·주주총회 담당자 및 유관기관 실무자가 참석해 높은 관심을 보였다.

첫 번째 세션에서는 김앤장 법률사무소 기업지배구조·경영권분쟁 그룹의 조현덕, 전영익, 김건우 변호사가 '상법 개정 관련 영향 및 대응방안'을 주제로 발표를 진행했다. 김앤장 측은 전자주주총회 도입과 집중투표제 시행에 대비해 기업이 반드시 점검해야 할 법률적 쟁점과 리스크 관리 방안을 상세히 설명하여 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

이어 IR큐더스는 '전자주주총회·집중투표제 관련 디지털 대응방안 및 솔루션 소개'를 주제로, 실무적 운영 방안과 구체적인 준비 사항을 발표했다. 특히 IR큐더스는 참석자들을 주주로 가정한 '가상의 전자주주총회'를 시연해 이목을 끌었다. 의무화 대상 기업들이 향후 주주총회 진행 시 직면하게 될 상황과 대응방안을 생생하게 구현함으로써 참석자들의 이해를 도왔다.

IR큐더스는 이번 시연을 통해 ▲전자투표와 전자위임장 ▲집중투표제를 지원하는 현장 전자표결 ▲주주총회 실시간 생중계 ▲전자주주총회 시스템까지 아우르는 '통합 솔루션' 구축을 완료했음을 입증했다. 해당 솔루션은 상법 개정 이후 새롭게 요구되는 절차와 기능을 모두 구현한 국내 최초의 통합 주주총회 솔루션이라는 점에서 의미가 크다.

박성용 IR큐더스 본부장은 "이번 상법 개정은 주주총회 운영 기준을 근본적으로 바꾸는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "IR큐더스는 상장기업이 변화된 환경에 정확히 대응할 수 있도록 법적·기술적 요건을 모두 충족한 통합 솔루션을 갖추고 있으며 이번 세미나는 그 준비된 역량을 직접 확인하는 자리였다"고 말했다.

또한 "앞으로도 상장기업들이 변화의 흐름 속에서 주주총회를 안정적으로 운영할 수 있도록 다양한 가이드와 서비스를 제공하는 전자주주총회 전문 관리기관으로서의 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



