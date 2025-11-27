본문 바로가기
부산도시공사, 일광통합공공임대주택 단지 내 상가 15개호 수의계약 전환 공급

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 09:03

26일 수의계약 전환 공고

12월 1일 수의계약 개시

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 일광통합 공공임대주택 단지 내 상가 15개 호실을 수의계약 방식으로 전환해 선착순 공급한다.


이번에 공급되는 상가는 일광읍에 있으며, 전용면적은 11평 규모 위주로 구성돼 있다. 예정가격은 부가가치세를 포함해 약 2억7000만원에서 2억8000만원 수준으로 책정됐다. 신청에 별도의 자격 제한은 없으며, 호실별 매매가격과 잔금 납부 일정 등 세부 내용은 수의계약 공고문을 통해 확인할 수 있다.

수의계약 일정, 선착순 기준, 계약 시 필요한 제출서류 등 자세한 사항은 부산도시공사 홈페이지의 공고문을 참고하거나, 부산도시공사 주택사업처로 문의하면 안내받을 수 있다.


일광통합 공공임대주택은 총 1134세대로 구성된 대단지 아파트이며, 주변의 대형 주거단지가 이미 입주를 마쳐 풍부한 배후수요가 기대되는 지역이다. 상가 입점은 오는 12월 말부터 가능할 전망이다.

부산도시공사.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
