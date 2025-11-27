본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

고용노동부 양산지청·안전보건공단, 공공부문 대상 중대재해 감축 긴급교육 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 08:59

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 중대재해 증가 우려 속 안전보건 역량 강화 총력

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)과 안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)은 지난 26일 지역 공공부문 안전보건 종사자를 대상으로 중대재해 감축을 위한 긴급 안전보건교육을 실시했다.

고용노동부 양산지청과 안전보건공단 경남동부지사가 공공부문 대상 중대재해 감축 긴급교육을 실시하고 있다.

고용노동부 양산지청과 안전보건공단 경남동부지사가 공공부문 대상 중대재해 감축 긴급교육을 실시하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이 교육은 최근 산업재해 사고사망자 감소세가 둔화되고 특히 공공부문에서 중대재해가 발생하는 상황에서 안전보건 종사자의 대응 역량을 강화하기 위해 추진됐다.


정부의 최신 안전보건 정책 방향과 주요 내용을 공유하고 사업장 위험성평가 절차, 최근 중대재해 사례 분석 및 예방대책 등 실효성 높은 교육이 중점적으로 이뤄졌다.

권구형 양산지청장은 "이번 교육을 계기로 공공부문이 중대재해 감축에 있어 모범적 역할을 수행하길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기