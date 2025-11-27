고용노동부 양산지청·안전보건공단, 공공부문 대상 중대재해 감축 긴급교육 실시

최근 중대재해 증가 우려 속 안전보건 역량 강화 총력

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)과 안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)은 지난 26일 지역 공공부문 안전보건 종사자를 대상으로 중대재해 감축을 위한 긴급 안전보건교육을 실시했다.

고용노동부 양산지청과 안전보건공단 경남동부지사가 공공부문 대상 중대재해 감축 긴급교육을 실시하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 교육은 최근 산업재해 사고사망자 감소세가 둔화되고 특히 공공부문에서 중대재해가 발생하는 상황에서 안전보건 종사자의 대응 역량을 강화하기 위해 추진됐다.

정부의 최신 안전보건 정책 방향과 주요 내용을 공유하고 사업장 위험성평가 절차, 최근 중대재해 사례 분석 및 예방대책 등 실효성 높은 교육이 중점적으로 이뤄졌다.

권구형 양산지청장은 "이번 교육을 계기로 공공부문이 중대재해 감축에 있어 모범적 역할을 수행하길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>