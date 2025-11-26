남양주시의회, 中 간강신구와 산업·의료·관광 협력 강화 논의

남양주시의회, 중국 장시성 간강신구 방문단 접견

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 26일 의회 소회의실에서 중국 장시성 간강신구 방문단을 영접하고 양 기관의 우호·협력방안을 논의했다.

남양주시의회가 26일 의회 소회의실에서 중국 장시성 간강신구 방문단을 영접하고 있다. 남양주시의회 제공

이날 시의회를 찾은 장시성 방문단은 양 지역 간 산업 교류 및 협력 강화와 더불어 남양주시의 산업 육성 경험 및 정책 운영모델을 벤치마킹하기 위해 공식 방문했으며, 이날 접견에는 이정애 부의장을 비롯한 한송연 의원과 장시성 간강신구 관리위원회 위원, 장시성 강서간강상무유한회사 방문단이 참석했다.

이 자리에서 남양주시의회와 장시성 방문단은 양 지역의 산업 배치 전략, 연구개발 방향, 산업 발전 모델에 대한 의견을 나누고, 의료·관광분야 등 다양한 분야에서 지속적인 교류와 협력을 이어가기 위한 방안을 논의했다.

이정애 부의장은 환영사를 통해 "귀한 걸음 해주신 장시성 간강신구 관리위원회 왕완전 주임님과 강서 간강 상무 유한회사 쑨즈원 회장님을 비롯한 방문단 여러분을 진심으로 환영하며, 지난해 11월 장시성 대표단께서 우리 의회를 방문해 주신 이후 양 지역은 산업·문화·관광을 아우르는 다양한 분야에서 협력의 기반을 탄탄히 다져왔다"고 말했다.

이어 "오늘 방문은 그 연대와 교류의 폭을 더욱 넓히고 미래 협력의 방향을 확고히 하기 위한 뜻깊은 자리로, 양 지역이 보유한 장점을 서로 배우고 협력한다면 더 큰 성과와 발전을 이룰 수 있을 것이라 확신하며, 서로 지속적인 교류와 협력을 통해 동반 성장해 나가길 기대한다"고 전했다.

이에 왕완정 방문단 대표는 "미래·산업도시로 지정된 간강신구는 의료·미용·관광분야가 활발하게 성장하고 있는 도시로, 남양주시와 다양한 신기술 분야에서 협력해 나가고, 향후 간강신구에 방문해 양측이 더 많은 의견을 나누길 희망한다"고 말했다.

한편, 중국 장시성 간강신구는 국무원의 비준을 받아 설립된 제18번째 국가급 신구로, 디지털 경제와 생명·건강 산업을 양대 핵심 분야로 집중 육성하고 있다.





남양주=이종구 기자



