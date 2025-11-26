26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 6.8원 내린 1465.6원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
원·달러 환율 6.8원 내린 1465.6원 마감
2025년 11월 26일(수)
26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 6.8원 내린 1465.6원에 마감했다.
