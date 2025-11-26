본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구행복진흥원, 이동형 쉼터버스로 청소년 1673명 만나 상담

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.26 14:37

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구행복진흥원(이사장 배기철) 일시청소년쉼터(이동형)는 2025년 '찾아가는 학교상담' 사업을 마무리했으며, 올해 9개 중·고등학교에서 1673명의 청소년을 만나 전년 대비 두 배 이상 확대된 성과를 기록했다고 26일 밝혔다.


'찾아가는 학교상담'은 이동형 쉼터버스로 학교를 방문해 청소년에게 상담과 체험 활동을 제공하는 사업이다. 지난해 5개 학교에서 758명의 청소년을 만나 상담과 다양한 프로그램을 제공한 바 있으며, 이를 통해 지원체계 접근이 어려운 청소년들에게 실질적인 도움을 제공했다. 올해는 이러한 기반 위에서 더 많은 학교와 청소년으로 대상을 넓혀 사업의 효과성과 확장성을 입증했다.

대구행복진흥원 일시청소년쉼터가 대구 성광중에서 '찾아가는 학교 상담'을 펼치고 있다.

대구행복진흥원 일시청소년쉼터가 대구 성광중에서 '찾아가는 학교 상담'을 펼치고 있다.

AD
원본보기 아이콘

올해는 청소년들이 부담없이 참여할 수 있도록 드라이플라워 DIY 디퓨저 만들기, 역사 인물 맞추기, 가출·생명 존중·도박중독 예방 캠페인 등 다양한 체험형 프로그램을 운영했다. 이러한 프로그램은 자연스럽게 상담과 교육을 이끄는 동시에 청소년의 스트레스 완화, 정서 안정, 자존감 향상에 도움이 되며, 위험 상황을 인지하고 예방하는 실제적 역량을 강화하는데 기여했다.

학교 현장에서 직접 청소년을 만나는 방식은 접근성과 참여율, 신뢰도 면에서 큰 장점을 갖고 있으며, 사각지대에 놓인 청소년 발굴에도 매우 효과적이다. 대구일시청소년쉼터(이동형)는 이러한 강점을 기반으로 올해 더 많은 학교와 청소년을 만날 수 있었고, 지역 기반 청소년 보호체계 강화에 실질적인 기여를 했다는 평가를 받고 있다.


일시청소년쉼터(이동형)는 앞으로도 청소년의 눈높이에 맞춘 현장 중심 서비스를 지속적으로 확대해 지역 청소년 안전망을 더욱 강화해 나갈 계획이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기