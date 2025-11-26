대구행복진흥원, 이동형 쉼터버스로 청소년 1673명 만나 상담

대구행복진흥원(이사장 배기철) 일시청소년쉼터(이동형)는 2025년 '찾아가는 학교상담' 사업을 마무리했으며, 올해 9개 중·고등학교에서 1673명의 청소년을 만나 전년 대비 두 배 이상 확대된 성과를 기록했다고 26일 밝혔다.

'찾아가는 학교상담'은 이동형 쉼터버스로 학교를 방문해 청소년에게 상담과 체험 활동을 제공하는 사업이다. 지난해 5개 학교에서 758명의 청소년을 만나 상담과 다양한 프로그램을 제공한 바 있으며, 이를 통해 지원체계 접근이 어려운 청소년들에게 실질적인 도움을 제공했다. 올해는 이러한 기반 위에서 더 많은 학교와 청소년으로 대상을 넓혀 사업의 효과성과 확장성을 입증했다.

대구행복진흥원 일시청소년쉼터가 대구 성광중에서 '찾아가는 학교 상담'을 펼치고 있다. AD 원본보기 아이콘

올해는 청소년들이 부담없이 참여할 수 있도록 드라이플라워 DIY 디퓨저 만들기, 역사 인물 맞추기, 가출·생명 존중·도박중독 예방 캠페인 등 다양한 체험형 프로그램을 운영했다. 이러한 프로그램은 자연스럽게 상담과 교육을 이끄는 동시에 청소년의 스트레스 완화, 정서 안정, 자존감 향상에 도움이 되며, 위험 상황을 인지하고 예방하는 실제적 역량을 강화하는데 기여했다.

학교 현장에서 직접 청소년을 만나는 방식은 접근성과 참여율, 신뢰도 면에서 큰 장점을 갖고 있으며, 사각지대에 놓인 청소년 발굴에도 매우 효과적이다. 대구일시청소년쉼터(이동형)는 이러한 강점을 기반으로 올해 더 많은 학교와 청소년을 만날 수 있었고, 지역 기반 청소년 보호체계 강화에 실질적인 기여를 했다는 평가를 받고 있다.

일시청소년쉼터(이동형)는 앞으로도 청소년의 눈높이에 맞춘 현장 중심 서비스를 지속적으로 확대해 지역 청소년 안전망을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>