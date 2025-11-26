하남시, '대한민국 SNS 대상' 페이스북 부문 최우수상 수상 쾌거

경기 하남시(시장 이현재)가 26일 '제11회 2025 대한민국 SNS 대상(KOREA SNS AWARD 2025)'에서 페이스북 부문 최우수상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이현재 하남시장과 직원들이 26일 '제11회 2025 대한민국 SNS 대상(KOREA SNS AWARD 2025)'에서 페이스북 부문 최우수상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 ㈔한국 인플루언서 산업 협회 및 ㈔의회 정책 아카데미에서 후원하는 '대한민국 SNS 대상'은 매년 SNS 운영 현황을 종합적으로 평가해, 시민들과 활발히 소통하며 우수한 성과를 낸 공공기관 및 기업을 선정해 수여하는 상이다.

하남시는 이번 평가에서 딱딱하게 느껴질 수 있는 시정 소식과 정책 정보를 공식 캐릭터인 '하남이·방울이'를 활용해 친근하고 알기 쉽게 전달한 점을 높게 인정받았다.

특히 하남시는 빠르게 변화하는 트렌드에 발맞춰 페이스북에 유행하는 밈(Meme)과 정책 홍보를 효과적으로 결합시킨 '숏폼(Short-form)' 영상 콘텐츠를 게재해 시민들의 공감과 자발적인 참여를 이끌어냈다는 평이다.

아울러 하남시는 이번 수상을 이끈 페이스북뿐만 아니라 유튜브, 인스타그램, 카카오톡 등 다양한 SNS 채널로 소통 영역을 적극 확장하며 '홍보 시너지'를 극대화하고 있다.

유튜브에서는 '쇼미더 하머니' 등 유행하는 밈을 패러디해 젊은 층을 공략하고, 인스타그램에서는 감각적인 릴스(Reels) 영상을 선보이며 가파른 구독자 상승세를 기록했다. 또한 카카오톡 채널을 통해 배포한 '하남이·방울이' 이모티콘이 조기 소진되며 친구 수가 8만 2천 명을 돌파하는 등 매체별 특성에 맞춘 입체적인 소통 전략이 주효했다는 평가다.

또한 시 공식 캐릭터인 하남이와 방울이를 정책 홍보에 적극 활용하여, 하남시의 다양한 알짜배기 정책 정보를 쉽고 정확하게 알려주는 '담다디(담당자가 다 알려드리는 디게 유익한 정보)' 시리즈를 매달 제작해 시민들의 큰 호응을 얻고 있다.

시 관계자는 "다양한 소식들을 실시간으로 빠르게 알리기 위해서는 SNS의 홍보 영역이 필수적이며 앞으로 더욱 확장되어야 한다고 생각한다"며 "앞으로도 시민들에게 빠르고 정확하게 하남시의 다양한 정보와 소식을 알리기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>