“또 터진 지방의원 갑질…경북 정치의 그림자 짙어지다”

윤승오 도의원 폭언 논란 확산

민주당 “국민의힘, 즉각 징계해야”

경북 지방의회의 품격을 흔드는 폭언·갑질 논란이 연이어 터지면서 지역 정치에 대한 불신이 깊어지고 있다. 더불어민주당 경북도당은 최근 윤승오 경북도의원(영천)의 반복적 폭언 의혹을 강하게 비판하며 국민의힘의 즉각적인 징계를 촉구했다.

◆ 자원봉사자대회서 욕설·고함…"손들어 위협 제스처까지"

논란은 19일 영천체육관에서 열린 경북도 자원봉사자대회에서 시작됐다. 당시 윤 의원이 본인 소개 누락과 축사 순서 변경을 문제 삼아 여성 공무원에게 욕설을 퍼붓고 고함을 질렀다는 제보가 잇따라 나왔다. 목격자들은 "손을 들어 위협하는 듯한 행동까지 있었다"고 증언했다.

해당 공무원들은 사건 후 정신적 충격과 트라우마로 치료까지 받는 상황으로 전해졌다. 민주당 경북도당은 이를 두고 "단순한 감정 폭발이 아니라 공직사회를 흔드는 중대한 사안"이라고 지적했다.

◆ "한두 번 아닌 상습적 폭언"…올해에만 세 차례 의혹 제기

윤 의원의 막말 논란은 이번이 처음이 아니다. 3월 25일 영천 지능형 IoT 부품센터 준공식에서도 축사 배제 문제를 이유로 도청 공무원에게 폭언했다는 제보가 제기됐고, 이어진 3월 30일 기업체 기공식에서도 유사한 폭언 행위가 있었다는 주장이 나왔다.

4월에는 영천 지역 한 여고의 개교 30주년 기념식장에서 초청받지 못했다는 이유로 재단·학교 관계자들에게 욕설했다는 의혹까지 더해졌다. 학생과 학부모가 지켜보는 가운데 행사가 20분가량 지연됐다는 점에서 파장은 더 커지고 있다.

◆ 민주당 "지방의회 신뢰 무너뜨리는 행위…국민의힘은 책임져야"

더불어민주당 경북도당은 이날 논평을 통해 윤 의원의 행위를 "지방의회 품격을 뿌리째 흔드는 심각한 일탈"로 규정했다. "피해자가 치료까지 받는 상황을 초래한 반복적 갑질은 더 개인의 문제로 볼 수 없다"며 "국민의힘은 즉각적인 진상조사와 함께 윤승오 의원을 징계하라"고 촉구했다.

또한 공천 과정의 구조적 문제도 겨냥했다. "공천이 곧 당선이라는 구조 속에서 문제 인물을 걸러내지 못하고, 사건 발생 시 제 식구 감싸기만 반복해왔다"며 "공천 시스템을 전면적으로 점검하고 문제 인물은 단호히 배제하는 특단의 대책이 필요하다"고 강조했다.

지역 정치권에서는 이번 사안을 계기로 지방의원 품격 문제와 공직자 보호 체계 강화 필요성이 다시 주목받고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



