본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산학생 선수단, 전국학교스포츠클럽축전서 우수 성과 달성

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.26 10:19

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우승 5팀·준우승 7팀·3위 10팀

부산 학교 스포츠 저력 확인

부산시교육청(교육감 김석준) 학생 선수단이 지난 17일 막을 내린 '제18회 전국학교스포츠클럽축전'에서 우승 5팀, 준우승 7팀, 3위 10팀을 차지하며 부산의 학교 스포츠 저력을 입증했다.


26일 부산시교육청에 따르면, 이번 대회는 지난달 25일부터 17일까지 매주 주말 전국 16개 시도에서 나눠 진행, 부산시교육청은 교육감배 학교스포츠클럽대회에서 종목별 1위를 차지한 초등부·중학부 각 30팀, 고등부 20팀 등 총 80팀을 17개 종목에 부산 대표로 출전시켰다.

대회 종목은 치어리딩, 스포츠스태킹, 연식야구, 티볼, 줄넘기, 배구, 넷볼, 축구, 피구, 풋살, 족구, 탁구, 농구, 배드민턴, 킨볼, 플로어볼, 플라잉디스크 등으로 구성됐다.

화정초 피구 선수단.

화정초 피구 선수단.

AD
원본보기 아이콘

부산 선수단은 북구 화명동 화정초등학교가 피구 종목에서 남·여 동반 우승을 차지, 동아중은 스포츠스태킹 종목 남자부, 대양고는 줄넘기 종목 남자부, 부산중앙고는 킨볼 종목 남자부에서 각각 1위를 기록했다. 특히 화정초는 남녀 동반 우승에 이어 2년 연속 피구 종목 우승이라는 쾌거를 달성했다.


부산시교육청은 우수 학교스포츠클럽 활동과 학교 간 스포츠 교류전 활성화를 통해 학생들의 건강과 체력 증진은 물론 올바른 인성 함양에도 힘써 왔다.


김석준 교육감은 "이번 전국학교스포츠클럽축전에 참가해 지금까지 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘한 모든 학생이 자랑스럽고 대견하다"며, "축전 경험을 바탕으로 더욱 성장하고 도약하는 심신 건강한 학생들이 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

구글, 고객사→경쟁사로…엔비디아 "우리가 한세대 앞서"

새로운 이슈 보기