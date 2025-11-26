본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

상생페이백 한 달 연장…12월 소비분은 최대 3만원 환급

이성민기자

입력2025.11.26 12:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말 소비 진작 위해 12월까지 사업 계속
9~10월분 1089만명에 6430억 지급

중소벤처기업부는 연말 소비 분위기 확산을 위해 이달까지 시행하기로 한 상생페이백 사업을 12월까지 연장한다고 26일 밝혔다.

상생페이백 한 달 연장…12월 소비분은 최대 3만원 환급
AD
원본보기 아이콘

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9~11월까지 월별 카드소비액이 지난해 월평균 소비액보다 늘면 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 월 최대 10만원까지 환급해 주는 사업이다. 9월15일부터 지난 24일까지 총 1410만명이 신청했다. 중기부는 지난 15일까지 9월과 10월 소비 증가분에 대해 두 차례에 걸쳐 총 1089만명에게 6430억원을 지급했다.


당초 상생페이백은 이달 말에 종료하기로 했지만 12월이 연중 카드 사용액이 많고 최근 경기가 회복 흐름을 보이면서 사업을 한 달 연장하기로 했다.

다만 잔여 예산 규모를 감안해 12월 소비 증가분의 페이백은 현행 최대 10만원에서 3만원으로 줄여 내년 1월 지급할 예정이다. 12월에 처음 신청한 국민의 9~11월 소비 증가분에 대해서는 12월 페이백 집행상황에 따라 월 1만원 이내로 지급할지 여부를 결정할 계획이다.


아직 참여하지 않은 국민은 12월31일 자정까지 상생페이백 누리집에서 신청하면 된다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기