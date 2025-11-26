우수기술 中企에 연결…기보, 하반기 AI 기술거래 페스타 개최

중기 및 유관기관 관계자 200여명 참석

22개 공공연구기관, 유망기술 100건 소개

기술보증기금은 서울 강남구 코엑스에서 스마트 테크브릿지가 함께하는 '2025년 하반기 인공지능(AI) 기술거래 페스타'를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 공공연구기관이 보유한 AI 기반의 우수기술을 중소벤처기업에 연결하고, 개방형 혁신을 통한 기술사업화를 촉진함으로써 중소기업의 기술경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

기보는 2023년 하반기부터 기술거래 페스타를 반기마다 정기적으로 개최해 왔다. 이번 행사는 새 정부의 AI 대전환 추진에 발맞춰 ▲AI 기술이전 ▲기술 자문(ILP사업) ▲맞춤형 금융상담 ▲M&A 지원 등 기술사업화 전 주기를 지원하는 프로그램으로 구성돼 관심을 모았다.

이날 행사에는 기술이전과 유망기술 도입에 관심 있는 중소벤처기업과 기술거래 유관기관 관계자 등 약 200여 명이 참석했다. 기술이전 설명회에는 한국과학기술정보연구원, 한국전자통신연구원, 숙명여대, 부산대 등 총 22개 공공연구기관이 참여해 총 100건의 유망기술을 선보였으며, 참여기업들은 1:1 기술 상담과 함께 기보의 맞춤형 금융지원 상담도 받았다.

또 KAIST 연구진과 협력해 중소기업의 기술 난제 해결을 지원하는 'One Point Lesson' 방식 ILP(Industry Liaison Program) 상담이 진행됐고, 기보가 운영 중인 민관협력 기반 M&A 플랫폼을 통한 M&A 개별 상담도 추가로 이뤄졌다.

기보는 이번 행사를 통해 ICT·기계·환경 등 다양한 산업 분야에서 AI 기술을 접목한 공공연구기관의 유망기술을 발굴하고, 기술 중심의 산업 생태계 강화와 중소기업의 성장 기반 확충에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이상창 기보 이사는 "이번 행사는 새 정부의 AI 대전환 기조에 맞춰 AI 기술 및 KAIST 기술 자문, M&A 중개 지원 등 중소기업들이 평소 접하기 어려운 정보를 한자리에서 받을 수 있도록 기획됐다"며 "기보는 앞으로도 중소벤처기업의 개방형 혁신을 촉진하고 기술거래 시장을 활성화하기 위한 다각적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



