본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

한-아세안 中企, 기술이전 협력 MOU 20건 체결

이서희기자

입력2025.11.26 06:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한-아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이
기술이전 넘어 협력 모델 강화 목표

국내 중소기업과 아세안 현지 기업 사이에 기술이전 협력 양해각서(MOU)가 총 20건 체결됐다. 양국은 기술이전을 넘어 합작투자 등으로 이어지는 기술 협력 모델을 강화한다는 목표다.

한-아세안 中企, 기술이전 협력 MOU 20건 체결
AD
원본보기 아이콘

26일 중소벤처기업부는 '한-아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 국내 중소기업과 아세안(베트남·태국·인도네시아) 현지 기업 간 기술 협력을 촉진하기 위해 마련됐다.


이날 현장에서는 양국 간 기술이전 협력 MOU가 모두 20건 체결됐다. 지난해 베트남을 중심으로 6건의 MOU를 체결하며 협력 기반을 조성한 데 이어 올해는 아세안 주요 3개국으로 협력 대상으로 확대함으로써 기술협력 네트워크를 아세안 전역으로 확장한 것이다.

중기부는 이번 행사를 통해 단순한 기술이전을 넘어 합작투자·현지 사업화 등으로 이어지는 '상호성장 기반의 국제 기술협력 모델'을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


이번 행사에서는 중소기업 기술거래·사업화 활성화에 기여한 유공자를 격려하기 위한 총 5점의 유공자 포상도 진행됐다. 중기부는 "앞으로도 중소기업의 국내·외 기술거래 활성화와 기술사업화 촉진을 위한 금융 지원을 통해 중소기업의 기술혁신과 지속가능한 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기