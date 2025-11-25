김태흠 "충남, K-팝·야구 다 되는 돔구장 만든다"

5만석 복합 스타디움 구상… "고척돔 규모 한계, 빚을 내서라도 추진"

김태흠 충남도지사 AD 원본보기 아이콘

김태흠 충남도지사는 25일 천안아산 대규모 돔구장 건립과 관련해 "돔구장은 충남의 미래 성장 동력이며 K-팝·스포츠가 함께 가능한 복합 공연장으로 구축하겠다"고 밝혔다.

김 지사는 이날 도의회 제362회 정례회 도정·교육행정 질문에서 "천안아산 돔구장은 1년 반 동안 전문가 의견을 들으며 준비해 온 사업"이라며 "충남이 새로운 문화·스포츠 허브가 되는 기폭제가 될 것"이라고 말했다.

그는 2022년 한국문화관광연구원 자료를 인용해 "BTS 공연 1회당 경제적 파급 효과가 최대 1조 2207억 원, 10회 공연 시 12조 2068억 원에 달하고 1만815명의 고용 유발 효과가 있다"고 설명했다.

그러면서 "해외 돔구장은 5만 석 이상이지만 국내 고척돔은 1만6000석 수준에 불과해 대형 공연이 어려운 실정"이라고 지적했다.

돔구장 운영 방식에 대해서는 야구·축구·아이스링크·K-팝 공연을 모두 수용하는 '복합 스타디움'을 제시했다.

김 지사는 일본 6개 돔 사례를 언급하며 "야구만으로는 흑자가 불가능하지만 공연 등을 결합한 도쿄돔은 연 500억~600억 원 흑자를 내고 있다"고 강조했다.

입지 선정 이유로는 천안아산역의 전국 교통 접근성을 들었다.

그는 천안 ·아산은 "경부선·호남선이 만나는 국가 교통 중심지로 수도권에서 1시간 내 도착할 수 있는 입지"라고 설명했다.

프로야구 유치 여부와 관련해서는 "KBO에 사전 질의해 연간 30경기 확보가 가능하다는 답변을 들었다"고 공개했다. 메이저리그 시범경기개막전 국내 개최 가능성도 언급했다.

재원 조달과 관련해서도 김 지사는 "국비·도비·시군비에 의존하지 않고 컨소시엄, 민자, 외국 자본 등 다양한 방식을 검토하겠다"며 재정 부담을 줄이겠다는 방침을 강조했다.

추진 시기와 관련해서는 "내년 전반기까지 용역을 마쳐 수익 구조와 계획을 확정하겠다"며 "다음 도지사가 누가 되더라도 사업이 이어져야 한다"고 말했다.

일각의 선거용 논란에는 "선거용이면 선거 직전에 발표했을 것"이라며 "지금 시기는 오히려 잊힐 시기"라고 반박했다.

그러면서 "천안아산 돔구장은 도민과 충남의 미래를 위한 사업이며, 빚을 내서라도 추진해야 한다"고 역설했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



