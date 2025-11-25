경기도, 25일 드론 폭발물·화학물질 테러 대응 합동훈련

경기도는 25일 수원월드컵경기장 제3주차장에서 드론 폭발물 및 화학물질 테러 대응 합동훈련을 실시했다.

경기도와 경기남부경찰청, 국가정보원 경기지부가 공동 주관한 이번 훈련에는 소방, 환경부, 군 등 총 11개 유관기관에서 210여명이 참여했으며 헬기·장갑차·소방차 등 장비 30여대가 투입됐다.

경기도가 25일 드론 폭발물 및 화학물질 테러 대응 합동훈련을 하고 있다. 경기도 제공

경기도는 이날 드론 기반 테러 발생 시 신속한 탐지, 차단, 격추, 피해 최소화 대응체계 구축을 목표로 상황전파, 초동조치 등 도내 대테러 관계기관의 대응 절차와 사상자 발생 시 구조·구급을 위한 대응체계를 점검하는 훈련을 진행했다.

경기도는 본훈련에 앞서 5일간 사전훈련을 진행하며 관계기관 간 역할과 책임을 명확히 하고 대응 절차를 사전에 반복 점검했다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 "국내에서도 폭력적 극단주의 확산과 고도화되고 다양해지는 복합적 테러 위협에 노출돼 있다"며 "이번 훈련은 이러한 위협에 대비해 대테러 관계기관 간 실전적·통합적 대응 역량을 점검하고 도민 안전 확보체계를 강화하기 위해 마련됐다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



