전남도의회 '나주 인공태양연구시설 1순위'…180만 도민과 환영

전라남도의회는 과학기술정보통신부가 전남 나주시를 '핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업' 1순위 후보지로 선정된 것과 관련, "전남이 인공태양(핵융합) 연구시설 유치에 한 발짝 더 다가서게 된 것을 180만 도민과 함께 진심으로 환영한다"는 공식 입장을 밝혔다.

전남도의회는 전남 나주에 인공태양(핵융합) 연구시설이 최종 유치되면 "대한민국 에너지 미래와 전남의 성장 경로를 바꿀 국가적 대전환의 시작이다"며 "전남은 에너지 수도로서 대한민국 미래 에너지 산업의 중심지라는 위상을 더욱 공고히 구축해 나갈 것이다"라고 강조했다.

아울러, "세계 최고 수준의 연구 인프라와 안전한 부지, 주민의 수용성까지 모두 갖춘 전남 나주가 글로벌 신에너지 산업의 심장, 국가혁신의 중추로 도약할 수 있도록 전남도의회가 최선을 다하겠다"며 "에너지 혁신의 물결, 그 중심에 자리 잡은 전남이 대한민국 미래 에너지 산업의 힘찬 미래를 열어나가길 기원한다"고 덧붙였다.

한편, 인공태양(핵융합) 연구시설이 구축되면 수소 1g이 석유 8t의 에너지를 생산하는 일명, '꿈의 에너지' 시대가 열려 온실가스 배출이 거의 없는 청정·고효율 발전 기술로 탄소중립·친환경 과학도시 전환에 기여하고, 미래 에너지 산업에 대한 국가경쟁력을 획기적으로 강화해 나갈 수 있게 될 것으로 큰 기대를 모으고 있다.





