본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

익산시 '수돗물 수질검사·안심확인제' 운영

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.25 14:04

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

철·구리·아연 등 검사…"안전한 수돗물 공급"

전북 익산시가 수돗물의 안전성을 시민들이 체감할 수 있도록 '수돗물 수질검사'와 '우리집 수돗물 안심확인제'를 운영하고 있다.


25일 시에 따르면 '수돗물 수질검사'는 일반세균 등 11개 항목을, '우리집 수돗물 안심확인제'는 철·구리·아연 등 노후 배관 관련 6개 항목을 검사한다.

익산시청 전경. 익산시 제공

익산시청 전경. 익산시 제공

AD
원본보기 아이콘

수질검사는 수돗물에 이상이 있을 시 상수도과에 연락해 신청하면 되고, 안심확인제는 상수도과 또는 물사랑누리집으로 신청하면 된다.

이와 함께 시는 안전한 수돗물 공급을 위해 매월 정수장과 광역 수돗물에 대한 정기 검사를 진행하고 있다.


정수장에서 생산·공급하는 수돗물은 먹는물 수질검사 59개 항목과 감시항목 3개를 포함한 종합 검사를 진행하고 있다. 또 시 전역 일반 수도꼭지 51개소에서 일반세균 등 4개 항목을, 노후 배관 지역 2개소에서는 망간 등 10개 항목을 검사해 매월 적합 판정을 받았다.


한국수자원공사 전북지역본부(고산정수장)에서 생산해 익산시에 공급되는 광역 수돗물도 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 확인됐다.

시 관계자는 "수돗물에 대한 시민들의 신뢰를 높이기 위해 다양한 검사 제도를 운영하고 있다"며 "앞으로도 믿고 마실 수 있는 물 공급을 위해 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기