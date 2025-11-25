GKL, 7년 연속 지역사회공헌 인정기업 선정

지난해 이어 2년 연속 최고등급 획득

보건복지부 장관상도 수상

그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 14,530 전일대비 220 등락률 -1.49% 거래량 89,925 전일가 14,750 2025.11.25 11:06 기준 관련기사 中무비자 수혜주 입증…외국인 카지노, 3분기 신기록 행진GKL, 대한민국 ESG대상 사회부문 고용노동부 장관상카지노株, 호실적에 中 단체 관광객까지…주가 '잭팟' 전 종목 시세 보기 close )는 보건복지부와 한국사회복지협회가 주관하는 '지역사회공헌 인정의 날' 행사에서 보건복지부 장관상 수상과 함께 7년 연속 지역사회공헌 인정기업에 선정됐다고 25일 밝혔다.

그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

지역사회공헌 인정제는 2019년부터 복지부와 한국사회복지협회가 지역 내 비영리단체와의 협력을 통해 지역사회 문제 해결에 기여한 기업·기관을 격려하는 제도다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 연계한 사회공헌 활동의 실적과 성과를 종합적으로 평가한다.

GKL은 ▲자원 재순환 생태계 확산을 위한 'GKL 나눔옷장' ▲교육 취약계층 청소년 맞춤 학습지도를 제공하는 'GKL 펼쳐드림' ▲상생형 창업·벤처기업을 체계적으로 지원하는 'GKL 온(溫) 지원사업' 등 지역의 지속 가능 성장 기반을 강화하는 사회공헌 활동에서 높은 평가를 받아 지난해에 이어 2년 연속 최고등급(S)을 획득했다.

윤두현 GKL 사장은 "제도 시행 후 매년 지역사회공헌 인정기업에 선정되어 보람과 함께 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 창출을 위해 공기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.





