본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

자비스앤빌런즈, 마이크로프로텍트 인수…인슈어테크 사업 진출

최호경기자

입력2025.11.25 09:34

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"생활밀착형 플랫폼으로 진화할 것"

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 실손보험 기반 인슈어테크 기업 '마이크로프로텍트'를 인수하고 인슈어테크 시장에 진출한다고 25일 밝혔다.

자비스앤빌런즈는 실손보험 기반 인슈어테크 기업 '마이크로프로텍트'를 인수하고 인슈어테크 시장에 진출한다. 자비스앤빌런즈

자비스앤빌런즈는 실손보험 기반 인슈어테크 기업 '마이크로프로텍트'를 인수하고 인슈어테크 시장에 진출한다. 자비스앤빌런즈

AD
원본보기 아이콘

마이크로프로텍트는 2021년 3월 실손보험 대리청구 서비스인 '리턴즈'를 출시한 뒤, 지난해 삼쩜삼의 제휴 서비스로 합류했다. 지난 3월부터 이어진 인수 작업 끝에 마이크로프로텍트는 삼쩜삼의 자회사로 새롭게 출발한다. 앞으로 삼쩜삼 고객은 삼쩜삼 앱 안에서 세금과 병원비 환급 서비스를 한번에 이용할 수 있다. 개인 맞춤형 보험 진단과 추천 등도 받게 된다.


자비스앤빌런즈는 이번 인수를 계기로 삼쩜삼을 '생활밀착형 경제 플랫폼'으로 확장한다는 계획이다. 세금과 병원비, 보험 등 일상생활에 필요하지만 어렵고 이용이 불편했던 영역에서 고객 친화적인 서비스를 제공하겠다는 구상이다.

김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 "마이크로프로텍트는 출시 당시부터 삼쩜삼과 매우 유사한 플로우와 로직을 갖추고 있어 관심을 갖고 있었다"며 "병원비와 세금 환급을 포함해 고객의 일상에 편의와 혜택을 주는 생활밀착형 플랫폼으로 나아가도록 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

난데없이 야구공 크기 우박 쏟아져…152명 병원행에 학교 휴교령까지

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기