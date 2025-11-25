본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

거창군, '2025년 농작업 안전재해 예방사업' 최우수상 수상

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.25 10:32

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국 생활개선 거창군연합회
안전 365 캠페인 영상 공모전 최우수

경남 거창군은 농촌진흥청이 주최한 '2025년 농작업 안 전재해 예방사업' 종합 평가회에서 안전 365 캠페인 영상공모전에 한국 생활개선 거창군연합회와 관의 협력으로 만든 영상이 최우수상을 받았다고 25일 밝혔다.


올해 한국 생활개선 거창군연합회는 군과 협력하여 농업인의 안전 인식 제고를 위해 농작업 안전 교육을 시행하고 농업인 안전 리더를 중심으로 농작업 폭염 현장 온열질환 예방 활동과 안전 365 캠페인을 추진하는 데 힘썼다.

한국 생활개선 거창군연합회 안전 365 캠페인 영상 공모전 최우수 수상 단체 사진

한국 생활개선 거창군연합회 안전 365 캠페인 영상 공모전 최우수 수상 단체 사진

AD
원본보기 아이콘

또한 거창군은 작업 안 전재해 예방사업을 체계적으로 추진하기 위해 '농어업작업 안 전재해 예방 및 지원 조례'를 올해 제정했다.


평가회의 참석자들은 올해 중앙-지방 농촌진흥기관이 추진한 사업 성과와 내년도 방향을 공유하며 농작업 안 전재해 예방을 위한 제도적 지원 방안을 모색했다.


김규태 농업기술센터 소장은 "생활개선회 회원들이 농촌과 지역사회의 안전 예방을 위해 꾸준히 함께해 주셔서 감사드린다"며 "이번 활동이 지역사회의 안전 문화 확산에 긍정적인 역할을 이어가길 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기