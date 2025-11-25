NH투자증권, '2025 LACP 스포트라이트 어워즈' 대상 수상

NH투자증권은 '2025 지속가능통합보고서'가 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025 LACP 스포트라이트 어워즈(2025 LACP Spotlight Awards)'에서 대상(Platinum)을 수상했다고 25일 밝혔다.

NH투자증권 보고서는 이번 심사에서 지속가능경영보고서(Sustainability Report) 부문 글로벌 1위, 전체 참가작 중 종합 14위에 선정되며 국제적으로 우수성을 인정받았다.

올해 보고서는 100점 만점에 99점을 기록했는데 기획·콘텐츠·디자인 등 전반에서 높은 평가를 받은 결과다. LACP는 ▲첫인상 ▲내용 구성 ▲디자인 ▲명확성 ▲적합성 등 다양한 항목을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

NH투자증권의 2025 지속가능통합보고서는 GRI·ESRS 등 국제 공시기준을 기반으로 이중중대성(Double Materiality) 평가를 정교하게 반영했으며 기후변화 대응 전략, 금융배출량 산정, 기후 시나리오 분석 등 핵심 공시 항목을 심화해 공개한 것이 특징이다. 또한 NH농협금융의 특성을 고려해 사회적 가치 환산 과정에서 농업 부문 기여도를 별도로 산정함으로써 농업 분야의 사회적 가치 창출 효과를 명확하게 제시했다. 더불어 매거진형 스토리 구성과 체계적 프레임워크 구조를 병행해 보고서의 접근성과 정보 활용도를 높였다.

윤병운 NH투자증권 사장은 "국제 기준에 부합하는 ESG(환경·사회·지배구조) 정보공시를 위해 보고 품질을 지속적으로 고도화해왔다"며 "이번 수상을 계기로 이해관계자와의 투명한 소통을 강화하고 기후 대응 및 지속가능경영의 실행력을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



