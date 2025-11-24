경산시, 2025년 총 5310억원 투자유치 쾌거

적극적 기업 지원·보조금 확대가 대규모 투자 견인

경산시(시장 조현일)에서는 2025년 한 해 동안 적극적인 기업 유치 활동과 기업 재정 부담 완화를 위한 다양한 지원 정책을 통해 5310억 원 규모의 투자를 이끌어 냈다고 24일 밝혔다.

이번 투자 규모는 4개 기업의 신규 및 확대 투자 금액으로 ▲현대프리미엄아웃렛 3580억원 ▲아진산업(주) 1330억원 ▲㈜바이노텍 226억 원 ▲발레오모빌리티코리아(주) R&D센터 174억원 등이 포함된다.

시는 국제정세의 변화와 경기침체 등 복합적 어려움 속에서도 능동적인 행정 대응과 보조금 지원 확대를 통해 기업이 안정적으로 투자할 수 있는 환경을 조성해 온 점이 이번 성과의 원동력이라고 설명했다.

경산시가 2025년 한 해 총 5310억 원 투자유치 쾌거를 이끌어 냈다. 사진은 바이노텍 착공식 모습. 경산시 제공

▲현대프리미엄아웃렛, 2028년 개점 목표

2022년 12월, 경산시는 아웃렛 유치를 위한 시민 서명운동을 전개해 16만 명의 서명부를 산업부에 제출했다.

이후 2년여간 산업부를 상대로 사업의 당위성과 필요성을 지속적으로 설득하여 산업 용지를 유통 상업 시설 용지로 전환하는 개발 계획 변경을 이끌어 냈다.

올해 2월, 한무쇼핑이 유통 상업시설 용지 분양의 낙찰자로 선정되어 계약을 체결했고 현재 초기 콘셉트 설계중 이며 오는 12월 초 1차 조감도가 공개될 예정이다.

▲아진산업㈜, 국내 복귀기업 심의 통과

중국법인을 청산하고 국내로 복귀한 아진산업(주)은 2023년 10월경 3만 평 규모의 산업 용지를 요청했고 이에 경산시는 경산지식산업지구 내 외국인 유보구역 해제 등 적극적인 규제 개선을 추진해 경산지식산업지구 실시계획을 변경하게 된다.

지난 5월 산업부 국내 복귀 투자보조금 심의위원회를 통과해 총투자액의 31.9%를 지원받게 됐으며, 현재 건축 공정률은 약 70%로 2026년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

▲화장품 특화단지 지원 조건 완화

화장품 특화단지는 타 산업단지 대비 다소 높은 분양가로 인해 초기 분양률이 저조했으나, 경산시는 화장품 관련 기업의 특수상황과 애로사항을 반영하여 특화단지만을 위한 지원 조건을 완화하는 조례를 지난해 말부터 올해까지 2차에 걸쳐 개정하고 적극적으로 투자유치에 나섰다.

그 결과 우량기업 ㈜바이노텍이 투자를 결정하여 올해 4월 경산시 기업유치위원회에서 총 투자 금액의 22% 지원을 의결했다.

㈜바이노텍은 현재 건축 공정률 약 60%로 2026년 3월 준공 예정이다.

▲발레오모빌리티코리아(주) R&D센터 증설

발레오모빌리티코리아㈜의 R&D 센터 투자 결정에 따라, 11월 개최된 KOTRA 주관 외국인 투자 한도산정위원회에서 제시된 투자 금액의 32% 지원안에 대해 시는 지역 내 연구개발 인력 양성 및 후속 투자 유도 필요성을 적극 설명해 34.88%로 지원률을 상향 조정하는 데 성공했다.

이를 통해 기업은 총 5억 원의 추가 보조금을 확보하게 되었고 시는 미래 차 부품 산업 생태계 조성에 한 걸음 더 다가서게 될 것으로 기대하고 있다.

조현일 경산시장은 "올 한 해 이러한 대규모 투자가 유치된 것은 2022년부터 꾸준히 이어온 노력과 기업 지원 강화의 성과"라며 "앞으로도 기업의 재정 부담을 경감하고 기업이 안정적으로 투자할 수 있는 최적의 환경을 만들도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 경산시는 임당유니콘파크, 상림재활특화단지, 제5일반산업단지 조성 등 주요 산업 인프라 구축에 속도를 내고 있다.





영남취재본부 최대억 기자



