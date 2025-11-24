울주군, 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 '전국 최우수' 선정

행복한노인돌봄지원플랫폼



복지부 평가서 장관상 수상

울주군 노인맞춤돌봄서비스 수행기관인 '행복한노인돌봄지원플랫폼'이 보건복지부가 실시한 '2025년 노인맞춤돌봄서비스 종합평가 시범사업'에서 최우수 수행기관으로 최종 선정됐다.

이에 따라 이 기관은 보건복지부 장관상을 받으며 우수 운영 모델로 인증받았다.

이번 평가는 노인맞춤돌봄서비스를 3년 이상 운영해 온 전국 60개 기관을 대상으로 진행, △운영 체계와 관리 능력 △서비스 제공의 적절성 △사업 수행 역량 △가점 항목 등을 기준으로 종합 심사가 이뤄졌다.

울주군은 노인맞춤돌봄서비스를 통해 돌봄이 필요한 고령층과 독거노인에게 일상생활 보조, 정서적 지지, 사회 참여 촉진 프로그램, 지역 자원 연계 등 맞춤형 복지 서비스를 제공해왔다. 이를 통해 고령층의 생활 안정과 사회적 고립 완화에 기여했다는 평가를 받았다.

최우수 수행기관으로 뽑힌 행복한노인돌봄지원플랫폼은 보건복지부 장관 표창과 함께 포상금 600만원을 받게 된다.

울주군 관계자는 "이번 수상은 지역 어르신들의 삶을 세심하게 살피기 위해 현장에서 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "돌봄이 필요한 어르신들이 소외되지 않도록 더욱 촘촘하고 지속 가능한 지원체계를 마련하겠다"고 말했다.





