본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울주군, 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 '전국 최우수' 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.24 16:26

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행복한노인돌봄지원플랫폼

복지부 평가서 장관상 수상

울주군 노인맞춤돌봄서비스 수행기관인 '행복한노인돌봄지원플랫폼'이 보건복지부가 실시한 '2025년 노인맞춤돌봄서비스 종합평가 시범사업'에서 최우수 수행기관으로 최종 선정됐다.


이에 따라 이 기관은 보건복지부 장관상을 받으며 우수 운영 모델로 인증받았다.

이번 평가는 노인맞춤돌봄서비스를 3년 이상 운영해 온 전국 60개 기관을 대상으로 진행, △운영 체계와 관리 능력 △서비스 제공의 적절성 △사업 수행 역량 △가점 항목 등을 기준으로 종합 심사가 이뤄졌다.


울주군은 노인맞춤돌봄서비스를 통해 돌봄이 필요한 고령층과 독거노인에게 일상생활 보조, 정서적 지지, 사회 참여 촉진 프로그램, 지역 자원 연계 등 맞춤형 복지 서비스를 제공해왔다. 이를 통해 고령층의 생활 안정과 사회적 고립 완화에 기여했다는 평가를 받았다.


최우수 수행기관으로 뽑힌 행복한노인돌봄지원플랫폼은 보건복지부 장관 표창과 함께 포상금 600만원을 받게 된다.

울주군 관계자는 "이번 수상은 지역 어르신들의 삶을 세심하게 살피기 위해 현장에서 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "돌봄이 필요한 어르신들이 소외되지 않도록 더욱 촘촘하고 지속 가능한 지원체계를 마련하겠다"고 말했다.

울주군청.

울주군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기