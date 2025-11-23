▲노희성(향년 71세)씨 별세, 박미진씨 남편상, 노진규(신아일보 기자)·태규씨 부친상 = 23일 오전, 안양 한림대성심병원 장례식장 5호실, 발인 25일 오후 2시, 장지 함백산추모공원, (031)382-5004
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
[부고] 노진규(신아일보 기자)씨 부친상
2025년 11월 23일(일)
