[부고] 노진규(신아일보 기자)씨 부친상

최서윤기자

입력2025.11.23 18:57

▲노희성(향년 71세)씨 별세, 박미진씨 남편상, 노진규(신아일보 기자)·태규씨 부친상 = 23일 오전, 안양 한림대성심병원 장례식장 5호실, 발인 25일 오후 2시, 장지 함백산추모공원, (031)382-5004





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

