코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감

SK하이닉스 8%대↓

美금리동결·AI버블 우려 확산

미국 기준금리 동결 가능성과 인공지능(AI) 거품 우려 등이 복합적인 악재로 작용하면서, 코스피지수가 21일 3800대까지 밀려났다. 반도체·전력기기 등 AI 관련주 중심으로 매도세가 강했다.

21일 코스피지수는 전날 대비 151.59포인트(3.79%) 내린 3853.26에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 96.15포인트(2.40%) 내린 3908.70으로 출발한 뒤 장중 4%대 낙폭을 기록하기도 했다. 특히 외국인이 장 초반부터 1조원대 매물을 쏟아냈고, 마감 시점까지 총 2조8289억원어치를 순매도했다. 개인과 기관은 각각 2조2920억원어치, 4955억원어치를 순매수했다.

코스피·코스닥 모두 3%대 하락 마감

코스피 지수가 장 직후 4% 넘게 하락하며 하루 만에 4000선이 무너진 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 4.5원 오른 1472.4원에 개장했다.

업종별로 보면 전기전자(-6.43%), 의료 정밀기기(-5.94%), 제조(-4.71%), 기계장비(-4.38%), 증권(-3.78%), 운송장비부품(-2.72%), 화학(-2.63%), 금융(-2.31%), 금속(-2.22%) 등 대부분 업종이 큰 폭의 하락세를 보였다.

시가총액 상위 종목 중에선 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 27,500 등락률 -9.37% 거래량 584,899 전일가 293,500 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세SK스퀘어의 쌍권총, 주주환원과 SK하이닉스 [클릭 e종목]코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝' 전 종목 시세 보기 close (-9.37%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 521,000 전일대비 50,000 등락률 -8.76% 거래량 6,624,988 전일가 571,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 좋은 분위기의 제약바이오...내년 상반기까지 흐름 이어가나코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세2차전지 수요 회복 본격화? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close (-8.76%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 4,600 등락률 -5.92% 거래량 3,710,469 전일가 77,700 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 좋은 분위기의 제약바이오...내년 상반기까지 흐름 이어가나코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세2차전지 수요 회복 본격화? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close (-5.92%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 94,800 전일대비 5,800 등락률 -5.77% 거래량 22,970,800 전일가 100,600 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 좋은 분위기의 제약바이오...내년 상반기까지 흐름 이어가나코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세2차전지 수요 회복 본격화? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close (-5.77%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 869,000 전일대비 47,000 등락률 -5.13% 거래량 244,179 전일가 916,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 한화, UAE 방산기업 EDGE와 방산 협력 강화코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-5.13%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 555,000 전일대비 28,000 등락률 -4.80% 거래량 159,269 전일가 583,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세K조선 새 역사…HD현대, 세계 최초 5000척 인도 전 종목 시세 보기 close (-4.80%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 3,300 등락률 -4.37% 거래량 2,511,440 전일가 75,600 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close (-4.37%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 119,800 전일대비 5,200 등락률 -4.16% 거래량 877,135 전일가 125,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 좋은 분위기의 제약바이오...내년 상반기까지 흐름 이어가나코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세고배당 ETF에 쏠린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은 전 종목 시세 보기 close (-4.16%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 8,000 등락률 -3.57% 거래량 408,920 전일가 224,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세5대 건설사, '곳간' 채우고 '원가율' 잡았다…'탈주택' 흐름도 뚜렷[건설 3Q 성적표]美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.57%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 425,500 전일대비 15,500 등락률 -3.51% 거래량 242,702 전일가 441,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세[인터뷰]"전고체 배터리는 정해진 미래…고체 전해질 가격 수직낙하할 것" 신동욱 솔리비스 대표 전 종목 시세 보기 close (-3.51%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 13,500 등락률 -3.11% 거래량 154,263 전일가 433,500 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세HD현대, 조선·해양 분야 'AI 기술 동맹' 만든다HD현대, AI 조직 대표이사 직속으로 '격상'…그룹 기술 총괄 전 종목 시세 보기 close (-3.11%) 등 대부분 종목이 큰 폭 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 262,500 전일대비 5,500 등락률 +2.14% 거래량 1,278,706 전일가 257,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 좋은 분위기의 제약바이오...내년 상반기까지 흐름 이어가나코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세2차전지 수요 회복 본격화? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close (2.14%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 600 등락률 +0.53% 거래량 680,023 전일가 113,400 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 기아, 신경헌 서광주지점 컨설턴트 '그랜드 마스터' 등극6년 만에 새롭게 돌아온 '텔루라이드'…하이브리드 장착기아, 전국 복지지관·사회적 기업에 'PV5' 전달 전 종목 시세 보기 close (0.53%) 등은 상승했다.

코스닥지수는 전날 대비 27.99포인트(3.14%) 내린 863.95에 마감했다. 이날 지수는 24.49포인트(2.75%) 내린 867.45로 출발해 낙폭을 키웠다. 외국인이 1281억원어치를 순매도했고, 기관도 791억원어치를 팔아치웠다. 개인은 2200억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 10,000 등락률 +14.66% 거래량 718,337 전일가 68,200 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감''사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (14.66%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 65,000 전일대비 6,700 등락률 +11.49% 거래량 2,374,733 전일가 58,300 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 [특징주]'TG-C 임상 기대감' 코오롱티슈진, 8.58%↑코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (11.49%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 178,800 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 1,389,096 전일가 177,300 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로...대체거래소 이용자도 OK코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다 전 종목 시세 보기 close (0.85%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 178,200 전일대비 600 등락률 +0.34% 거래량 393,072 전일가 177,600 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 OK 전 종목 시세 보기 close (0.34%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 248,000 전일대비 27,000 등락률 -9.82% 거래량 119,804 전일가 275,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (-9.82%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 56,700 전일대비 4,200 등락률 -6.90% 거래량 569,849 전일가 60,900 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (-6.90%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 365,500 전일대비 25,500 등락률 -6.52% 거래량 122,649 전일가 391,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-6.52%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 54,400 전일대비 3,700 등락률 -6.37% 거래량 510,694 전일가 58,100 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세기술 변곡점 진입 리노공업 [클릭 e종목]외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피 전 종목 시세 보기 close (-6.37%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 211,000 전일대비 13,000 등락률 -5.80% 거래량 95,329 전일가 224,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-5.80%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 4,300 등락률 -5.17% 거래량 1,595,101 전일가 83,100 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-5.17%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 138,200 전일대비 7,000 등락률 -4.82% 거래량 288,050 전일가 145,200 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세스탁론, 연 4%대 금리와 DSR 무관! 투자자 맞춤형 선택 가능 전 종목 시세 보기 close (-4.82%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 369,000 전일대비 17,000 등락률 -4.40% 거래량 234,987 전일가 386,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감 전 종목 시세 보기 close (-4.40%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 225,000 전일대비 8,500 등락률 -3.64% 거래량 38,746 전일가 233,500 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 휴젤, '바이리즌 스킨부스터 HA' 임직원 교육 실시美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (-3.64%), 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 133,000 전일대비 5,000 등락률 -3.62% 거래량 542,127 전일가 138,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close (-3.62%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 461,000 전일대비 16,000 등락률 -3.35% 거래량 78,320 전일가 477,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세[M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.35%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 1,450 등락률 -3.13% 거래량 402,467 전일가 46,350 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.13%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 541,000 전일대비 16,000 등락률 -2.87% 거래량 242,572 전일가 557,000 2025.11.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (-2.87%) 등 대부분 종목이 하락 마감했다.

"주가 급등에 따른 단기 조정 구간…12월 FOMC까지 변동성 커"

이날 급락은 미 기준금리 동결 가능성과 AI 거품 우려가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 리사 쿡 미 연방준비제도(Fed) 이사의 발언도 불안심리를 키웠다. 그는 주식, 회사채, 주택 등 여러 자산군에서 가격이 고평가돼 있고, 크게 하락할 가능성이 커졌다고 주장했다. 예상보다 양호한 9월 고용지표로 12월 기준금리 인하 기대가 약화한 점도 주식 시장의 약세를 부추겼다.

임정은 KB증권 연구원은 "엔비디아의 호실적이 AI 버블 우려를 완전히 해소하지 못했고, 시장 우려가 더욱 증폭되며 전날 상승 폭보다 더 크게 하락했다"며 "최근 증시 조정의 기저에는 매파적 Fed에 대한 우려가 있다"고 말했다. 이어 "12월에 인하가 없을 수 있다는 사실을 시장이 받아들이는 것이 오히려 증시 바닥을 만들 수 있다. 현재 경제 여건을 고려할 때, 내년 1월엔 인하가 불가피하다"고 전했다.

조아인 삼성증권 연구원은 "12월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 전후까지 시장의 높은 변동성은 불가피해 보인다"며 "코스피가 지난달 4200포인트까지 급등했던 만큼, 단기 가격 조정 구간으로 판단한다"고 짚었다. 그러면서 "3주 동안 9% 수준의 조정을 겪었고, 단기 달러 유동성 문제는 점차 해소될 가능성이 높다"며 "지금은 단기 유동성 시장의 안정화를 살펴보면서, 대응 전략을 모색해야 한다"고 조언했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



