네오플 노사, 임금 400만원 인상 등 임단협 합의안 가결

제주 지원금 외 넥슨코리아 합의안과 유사

"공정·지속 가능한 보상 체계 운영에 최선"

넥슨 자회사 네오플 노사가 2025 임금 및 단체교섭을 마무리했다. 네오플 노동조합 분회가 해산한지 한 달여 만이다.

민주노총 화학섬유식품노조 네오플분회가 지난 7월 경기 성남시 넥슨코리아 사옥 앞에서 교섭 촉구 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일 넥슨에 따르면 네오플 노사는 지난 18일 잠정 합의에 도달했고, 19~20일 진행된 조합원 투표에서 합의안을 최종 가결했다. 이번 합의안은 제주 주거 지원금 상향을 제외하면 지난 3월 타결된 넥슨코리아 노사 합의와 동일한 수준이다.

합의안에는 임금 인상 재원 400만원, 연간 복지포인트 250만 포인트에서 360만 포인트로 인상, 제주 지역 주거 지원금 상향 등이 포함됐다. 주거 지원금은 미혼 직원의 경우 연세 1070만원·전세 2억2400만원, 기혼 직원은 연세 1500만원·전세 3억2000만원으로 조정됐다. 근로시간 면제는 총 6000시간(풀타임 2명·파트타임 2명)으로 확정됐다.

네오플은 "구성원들과의 신뢰를 바탕으로 공정하고 지속 가능한 보상 체계를 운영하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 네오플 노조는 '던전앤파이터 모바일'이 지난해 역대 최고 매출액을 달성했음에도 사측이 신규 개발 성과급(GI)을 축소 지급했다며 지난 6월 업계 최초로 파업에 들어갔다. 이후 사측과 교섭을 이어왔으나 지난달 넥슨지회 대의원대회에서 분회 해산 안건이 통과되면서 쟁의 행위를 중단한 바 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



