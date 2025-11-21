본문 바로가기
광주 도시철도 2호선 백운교차로 부분 통제

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.21 09:19

주월교차로∼백운교차로 280m 구간
25일부터 12월 22일까지 축소 운영

광주 도시철도 2호선 1단계 공사로 남구 대남대로 주월교차로~백운교차로 280m 구간의 차량 통행이 내달 22일까지 부분 통제된다.

광주 도시철도 2호선 백운교차로 부분 통제. 광주시 제공

광주 도시철도 2호선 백운교차로 부분 통제. 광주시 제공

광주시 도시철도건설본부는 오는 25일부터 다음 달 22일까지 해당 구간의 차로를 기존 편도 3~4차로에서 2~3차로로 줄이는 통제를 실시한다고 21일 밝혔다. 이 구간은 도시철도 공사와 대남대로 지하차도 공사가 동시에 진행 중이며, 복공판 지지대 제거 작업을 위한 폭 10m의 작업 공간 확보가 필요해 통제가 불가피하다고 설명했다.


도시철도건설본부는 우회 안내 표지판과 플래카드를 설치하고, 월산마을·미래아동병원 인근에 신호수를 추가 배치해 교통 혼잡을 최소화할 계획이다. 출퇴근 시간대에는 경찰 등 관계기관과 협력해 차량 흐름을 조정하고, 우회도로와 대중교통 이용 안내를 강화한다.

우회 동선은 ▲농성교차로→백운광장 방향 차량은 월산마을 입구 교차로에서 양궁장 방향 ▲광주대→백운광장 차량은 호반힐하임 교차로에서 양궁장 방향 ▲남광주(봉선·방림)→백운광장 차량은 미래아동병원 교차로에서 기독병원 방향 ▲봉선동→백운광장 차량은 대화아파트 입구 교차로에서 봉선중앙로 방향 등이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
