본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주보훈청, 연평도 포격전 15주년 '故 서정우 하사' 참배

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.20 17:29

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
20일 광주지방보훈청이 연평도 포격전 15주년을 맞아 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 연평도 포격전으로 전사한 '故 서정우 하사'를 참배행사를 개최했다. 광주지방보훈청 제공

20일 광주지방보훈청이 연평도 포격전 15주년을 맞아 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 연평도 포격전으로 전사한 '故 서정우 하사'를 참배행사를 개최했다. 광주지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

광주지방보훈청은 연평도 포격전 15주년을 맞아 연평도 포격전으로 전사한 문성중학교 출신의 '故 서정우 하사'를 추모하는 참배 행사를 가졌다고 20일 밝혔다.


이날 문성중학교 내 '서정우 하사 흉상' 앞에서 진행된 참배 행사에는 박명식 문성중학교장, 보훈단체 회원 등이 참석했다. 올해는 등교하는 문성중학교 학생들이 헌화 참배에 함께 참여함으로써 미래세대가 직접 추모의 의미를 체감할 수 있도록 했다.

김석기 광주지방보훈청장은 "학생들과 함께한 참배는 미래세대에게 나라 사랑의 가치를 전하는 의미 있는 경험이 되었을 것이다"고 말했다.


故 서정우 하사는 2010년 11월 23일 북한의 연평도 포격전 당시 휴가를 가기 위해 연평도 부두 선착장에서 배를 기다리던 중 북한의 연평도 포격이 시작되자 부대로 복귀하던 중 적의 포탄 파편에 맞아 전사했다.


정부는 故 서정우 하사의 투철한 군인정신을 기려 2010년 11월 30일 화랑무공훈장을 추서했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

택시 모는 전 인기 아이돌…생활고에 "하루 목표 30만원"

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기