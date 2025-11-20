구리시, 도시 품격 높일 건축위원 12명 새롭게 위촉

도시 경관·안전·삶의 질 향상 민간 전문가 구성

2028년 11월까지 활동

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 19일 시청 3층 상황실에서 건축위원회 신규 위원 위촉장 수여식을 개최했다.

백경현 구리시장이 지난 19일 시청 3층 상황실에서 건축위원회 신규 위원 위촉장 수여식을 개최하고 있다. 구리시 제공

이번에 위촉된 건축위원은 건축법령 및 구리시 건축조례에 따라 공개모집과 관련기관 추천을 거쳐 건축계획·구조·시공·토목·설비 등 각 분야의 전문가 12명으로 구성되었으며, 총 148명의 신청자 중 심사를 통해 최종 선정됐다. 임기는 2028년 11월 9일까지다.

백경현 구리시장은 위촉식에서 "건축위원회는 도시경관과 안전, 시민의 삶의 질을 결정하는 매우 중요한 역할을 하고 있다"며 "우리의 생활공간이자 도시 품격을 담게 될 건축물에 대해 공공성과 창의성이 균형을 이루는 심도 있는 역할을 해주시길 바란다"고 말했다.

한편, 건축위원회는 이번 신규 위원 선정을 통해 기존 위원을 포함하여 총 30명의 민간 전문가로 재구성되었으며, 앞으로도 주변환경과 조화를 이루는 안전하고 아름다운 건축물 조성을 목표로 △계획 △구조 △디자인 △색채 △친환경 △조경 △안전 등 건축 관련 주요 사항을 심의할 예정이다.





구리=이종구 기자



