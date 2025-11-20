양양군, 2026년도 본예산 4220억원 편성…올해 대비 2.09% 증액

정주여건 개선과 주요 현안 추진 중점

강원도 양양군은 2026년도 본예산으로 총 4220억3592만원을 편성해 20일 군 의회에 제출했다.

이는 올해 본예산 4133억8282만원 대비 86억5310만원 증가한 규모다.

일반회계는 3936억4079만원으로 올해 대비 74억9649만원(1.94%)이 증액 편성되었고, 특별회계는 6개 분야 283억9512만원으로 올해 272억3851만원보다 4.25% 증액 편성되었다.

양양군은 살기좋은 도시 구현을 목표로 정주여건을 개선하고 주요 현안 사업의 연속성 있는 추진을 위한 예산 편성에 주력했다.

분야별로는 ▲경제분야(농림해양수산, 산업·중소기업및에너지, 교통·물류, 국토·지역개발 등) 1296억1127만원(전체 예산의 32.93%) ▲군민의 삶의 질 향상 분야(문화 및 관광, 환경, 사회복지, 보건 등) 1382억4177만원(35.11%) ▲군민 안전 및 재산보호 분야(공공질서 및 안전 등) 174억3211만원 (4.43%) ▲행정운영 분야(일반공공행정, 예비비, 기타 분야 등) 1046억6086만원(26.59%)을 각각 편성하였다.

주요 사업별로는 ▲양양처리구역 하수관로 정비사업 76억원 ▲양양지구 풍수해생활권 종합정비사업 75억원 ▲강현면 기초생활거점조성 72억원 ▲환경자원센터 운영 66억원 ▲하조대 공공하수처리시설 증설사업 55억원 ▲설악산 오색삭도 설치사업 50억원 ▲연어 자연 산란장 조경 사업 45억원 ▲후진항 어촌신활력 증진사업 40억원 ▲복합커뮤니티센터 조성 사업 27억원 ▲목재문화체험장 재조성 공사 27억 원 ▲동산리 해안생태탐방로 조성 10억원 ▲양양사랑상품권 발행 및 운영 6억원 ▲노인아동청소년 버스 무료교통카드시스템 구축 4억원 등이 편성되었다.

세입예산 중 자체재원은 지방세 263억2500만원, 세외수입 246억6842만원 등 총 509억9342만원으로 전년대비 31.7% 감소했으며, 지방교부세와 국고보조금 등 의존재원은 3467억9910만원으로 10.75% 증가했다.

세입의 주요 증가사유는 국도비보조금 및 지방교부세 증액으로 정부의 재정운용계획에 맞추어 본예산 규모가 늘어나게 되었다.

군은 어려운 상황 속에서도 불요불급한 지출을 줄이고, 선택과 집중 원칙에 따라 주민 편익 증진에 필요한 분야에 가용재원을 우선 투입할 방침이다.

군 관계자는 "예산을 내실 있게 운용하고 재원을 적재적소에 활용하여 지역경제 활성화와 군민의 삶의 질 향상에 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 이번 예산안은 20일부터 시작되는 양양군의회 제292회 정례회 심의를 거쳐 다음 달 15일 확정될 예정이다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



