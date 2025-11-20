본문 바로가기
공공기관 투자 3兆 더 늘린다…올해 '69조원' 집행 전망

세종=김평화기자

입력2025.11.20 16:14

00분 41초 소요
상반기 투자 '역대 최고' 39.9조원

강영규 기획재정부 재정관리관은 20일 '2025년 제24차 공공기관 투자집행 점검회의'를 열고 연말까지 공공 기관의 적극적인 투자 집행과 안전 관리를 당부했다. 이날 회의에는 한국토지주택공사(LH)와 한국전력, 국가철도공단, 한국도로공사 등 26개 기관이 참석했다.


기획재정부 건물 모습. 아시아경제 DB

원본보기 아이콘

올해 정부는 26개 주요 공공 기관을 대상으로 연간 66조원의 투자 집행 목표를 두고 상반기에 60%(39조9000억원)가량을 조기 집행해 역대 최고 실적을 기록했다. 앞으로 연말까지 당초 목표보다 약 3조원 늘어난 69조원 수준을 집행할 것으로 내다보고 있다.

강 재정관리관은 "올 한해 대내외적으로 어려운 경제 여건에서 투자 집행을 위해 노력한 공공 기관 노고에 감사드린다"며 "이런 노력이 우리 경제 회복에 기여했고, 이 결과 3분기에는 실질 국내총생산(GDP)이 1.2% 성장하는 성과를 가져왔다"고 말했다.


한편 이번 회의에는 지난 9월 공공기관운영위원회에서 발표한 '공공기관 안전관리 강화 방안' 후속 조치로 공공 기관의 안전 예산 집행 현황을 처음으로 점검했다. 강 재정관리관은 "올해 실적을 점검한 결과 연말까지 90% 이상 집행될 것으로 전망된다"며 "추가적인 집행을 위해 노력해줄 것"을 당부했다.


그는 또 "최근 울산화력발전소 사고 등 공공 기관에서 대형 사고 등이 계속 발생하고 있다"며 "경각심을 가지고 안전 관리에 만전을 기해야 한다"며 "특히 발주 공사 건설 현장 및 하청 업체의 안전 관리 수준, 노동자 안전 수칙 준수 등에 대한 집중 점검이 필요하다"고 강조했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr


