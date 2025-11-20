본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

카카오게임즈, ESG 평가 3년 연속 '통합 A등급' 획득

노경조기자

입력2025.11.20 15:58

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

E·S·G 각 부문 A등급 이상 유지

카카오게임즈는 한국ESG기준원이 발표한 '2025년 환경·사회·지배구조(ESG) 평가'에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.


카카오게임즈 기업이미지(CI). 카카오게임즈 제공

카카오게임즈 기업이미지(CI). 카카오게임즈 제공

AD
원본보기 아이콘


환경(E) 부문은 'A'(우수) 등급을 받았다. 기후 변화가 기업 재무에 미치는 영향을 분석·공개하는 공시 체계를 구축하고, 임직원 대상 환경 교육을 매년 실시하는 등의 노력이 반영됐다.

사회(S) 부문에서는 정보 보안 및 개인정보 보호 분야의 중장기 목표를 설정하고, 국제표준인증(ISO 27001·27701)을 취득해 글로벌 수준의 정보 보안 관리 체계를 강화했다. 그 결과 지난해와 같은 'A+'(매우 우수) 등급을 획득, 업계 최고 수준을 유지했다.


'A' 등급을 받은 지배구조(G) 부문은 전사 리스크 관리 체계 구축과 내부감사 조직 신설을 통해 리스크 대응력과 지배구조 투명성을 높인 것이 주효했다. 여성 사외이사 비율 확대로 이사회 다양성을 제고하는 등 책임경영 부분에서 더 노력을 기울였다고 카카오게임즈는 설명했다.


카카오게임즈 관계자는 "전 세계 이용자에게 책임 있는 서비스를 제공하기 위해 ESG 경영을 지속해서 강화하고 있다"며 "앞으로도 체계적인 전략과 실행 기반을 고도화해 다양한 이해관계자와 함께 '지속가능한 플레이' 환경을 확산해 나가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

택시 모는 전 인기 아이돌…생활고에 "하루 목표 30만원"

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기