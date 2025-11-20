현대차, 전국 초등·중학교 '미래 모빌리티 학교' 모집

학생 주도 활동형 교육 프로그램
현대자동차가 2026년 1학기 '미래모빌리티학교' 참가 학교를 모집하고 미래 모빌리티 산업 인재 육성에 나선다고 20일 밝혔다.
전북 익산 여산초등학교에서 '미래모빌리티의 이해' 수업이 진행되고 있다. 현대차
미래모빌리티학교는 현대차 가 교육부와 업무협약을 체결하고 개발한 학생 주도 활동형 프로그램이다. 학생들이 모빌리티 산업 발전 과정을 비롯한 자율주행, 로보틱스 등 혁신적 기술을 학습하며 미래 모빌리티를 선도하는 인재로 성장할 수 있도록 돕고자 마련됐다. 2016년부터 국내 초·중학교 및 해외 학교를 포함한 세계 2890개 학교에서 운영, 약 11만8000명의 학생이 참여했다.
이론 전달 위주의 수업 방식에서 벗어나 자율주행 모빌리티 키트, 모빌리티 직업 탐색 보드게임 등 관련 교구재를 제공해 수업 별로 다양한 형태의 활동을 진행한다. 중학생 대상 정규 및 단기 프로그램과 초등학교 4~6학년 대상 초등 프로그램으로 구성된다.
커리큘럼에 따라 친환경 에너지, 스마트 모빌리티, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 다양한 주제를 통해 미래 모빌리티 환경 변화를 미리 엿볼 수 있는 수업을 제공한다.
현대차는 교재와 교구재를 주기적으로 개발 및 제작해 참가 학교에 제공하며, 학교는 자유학기제, 창의적 체험활동, 범교과 학습 등에서 해당 자료들을 활용할 수 있다. 참여를 희망하는 학교는 12월 15일까지 미래모빌리티학교 공식 SNS를 통해 신청할 수 있다.
현대차 관계자는 "청소년들이 미래 사회 구성원으로서 빠르게 변화하는 사회와 기술에 관심을 갖고 스스로 진로를 탐색할 수 있도록 창의적·문화적 토양 조성을 위한 지원을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
