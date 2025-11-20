본문 바로가기
NH농협카드, 쌀 특화 '미미카드' 출시 6개월 만에 3만좌 돌파

문채석기자

입력2025.11.20 13:45

"참신한 서비스와 다채로운 홍보·마케팅에 고객호응"

NH농협카드는 쌀 특화 카드 '미미(美米)카드' 출시 6개월 만에 신규 발급 3만좌를 넘어섰다고 20일 밝혔다.


NH농협카드, 쌀 특화 '미미카드' 출시 6개월 만에 3만좌 돌파
원본보기 아이콘

미미카드는 지난 5월 쌀 소비 촉진을 목적으로 출시됐다. 공익성을 갖춘 상품인 데다 서비스까지 참신해 큰 주목을 받았다고 회사 측은 설명했다.

특히 전월 실적에 따라 농협의 우수한 쌀 상품을 정기 배송해주는 쌀 구독 서비스, 오전 5~9시 음식점 결제금액의 50%를 할인해주는 아침밥 특화 서비스 등이 고객 눈길을 끌었다.


NH농협카드는 쌀 소비를 장려하고자 미미카드를 주제로한 다채로운 홍보·마케팅을 했다.


배우 지예은과 함께 광고 영상을 찍고 아침밥 증정 행사를 했다. 크리에이터 엔조이커플(농카발굴단 흥만소), 유병재·유규선(쌀밥 월드컵), 빠더너스 문상훈(수업도 안 하는데 밥이 넘어가나) 등과 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 협업을 했다.

NH농협카드 관계자는 "농협만의 사회적 가치를 담은 쌀 특화 미미카드가 많은 고객의 관심과 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 우리 농가와 상생하는 따뜻한 금융 서비스를 하겠다"고 말했다.


한편 미미카드 발급 및 상세 혜택 등은 전국 농협 영업점, NH페이 애플리케이션 및 NH농협카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
