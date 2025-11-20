본문 바로가기
용인시 "분당선 연장선 예타 통과 위해 국토부와 긴밀 협력"

정두환기자

입력2025.11.20 10:24

기흥역~오산 간 16.9㎞ 연결…국토부도 "적극 검토"
이상일 시장 "시민 교통난 해소, 반도체 산업에 꼭 필요"

경기도 용인시가 전철 분당선 연장 사업의 예비타당성 조사 통과를 위해 행정력을 집중하겠다는 의지를 밝혔다. 주무 부처인 국토교통부가 "적극 검토" 입장을 밝힌 만큼 예비타당성 조사 통과 등 사업 진전을 위해 적극적으로 나서겠다는 입장이다.

이상일 용인시장은 20일 "분당선 연장은 경기 남부권 교통 여건 개선은 물론 반도체 산업 발전에 꼭 필요한 핵심 사업"이라며 "국토부와 협력해서 사업의 경제성을 높이는 방향으로 계획을 보완하고 예비타당성 조사 등 필요한 행정절차가 원활하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했다.


분당선 연장 사업은 분당선 기흥역에서 오산까지 16.9㎞ 구간을 연결하는 광역철도 사업이다. 총사업비 1조6015억원 규모로, 지난해 국가철도공단의 사전타당성조사 용역을 마친 상태다.

특히 이 사업은 국토부가 국회의 내년도 예산안 심사 과정에서 나온 '분당선 연장사업 적극 검토' 부대의견을 받아들이면서 조기 추진 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있다.


국토부는 후속 절차인 예타 조사 신청을 위해 용인시 등과의 협의를 통해 사업계획 보완 등의 작업을 하고 있다. 시는 예비타당성 조사 실시 등 사업에 진전이 이뤄질 수 있도록 필요한 행정절차를 국토부와 계속 긴밀하게 협력하겠다는 방침이다.


시는 그동안 기흥구 보라동 일대 교통정체, 삼성전자 기흥캠퍼스 일대 20조원 규모의 반도체 투자, 세메스·램리서치 등 주요 반도체 장비 기업의 원활한 투자 활동이 이뤄지기 위해서는 분당선 연장 사업이 신속히 이뤄져야 한다는 입장이다. 지난 9월에는 이 시장이 김윤덕 국토부 장관에게 분당선 연장 사업과 경기남부광역철도 사업의 조속한 추진을 요청하는 건의문을 전달하기도 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
