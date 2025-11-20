부산교육청, 예능학원 대상 ‘특별연수’ 실시… 투명한 운영 강화

무용·음악 등 입시 과정 학원 400여곳 참여, 불법·편법 행위 예방 집중

부산시교육청(교육감 김석준)이 부산지역 무용·음악 등 예능 학원을 대상으로 투명하고 건전한 학원 운영을 위한 특별연수를 실시한다.

이 연수는 부산에서 처음 시행되는 맞춤형 프로그램으로 지난 9월 일부 예술 중·고교에 대한 특별감사 결과와 관련된 업무 정상화 대책의 하나다. 부산 지역 예능 학원의 투명성과 공정성 확보를 목표로 마련됐다.

연수는 오는 21일 오전 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 진행되며, 입시 과정을 등록한 400여개 예능계열 학원이 참여한다. 기존 통합 정기 연수와 달리 사례 중심·맞춤형 교육으로 구성돼, 학부모와 학생의 권익 보호와 불법·편법 행위 예방에 집중한다.

주요 내용으로는 학원 지도·점검 과정에서 적발된 실제 사례를 중심으로 학원 운영자가 반드시 준수해야 할 사항을 안내한다. 특히, 대회 참가비, 무대 의상비, 작품비, 발표회비 등 등록 교습비 외 추가 비용의 기준을 명확히 해 학원 운영의 불투명성을 최소화할 계획이다.

김석준 교육감은 "이번 특별연수를 통해 예능계열 학원이 투명하고 건전하게 운영되기를 기대한다"며, "주기적인 연수를 통해 실효성 있는 정책과 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>