기아, 전국 복지지관·사회적 기업에 'PV5' 전달

기아는 19일 서울 은평구 아동양육시설 꿈나무마을 파란꿈터에서 전국 복지기관과 사회적기업에 'PV5'를 지원하는 사회공헌사업 '무브 & 커넥트'를 진행했다고 20일 밝혔다.

19일 정원정 기아 국내사업본부장 부사장(오른쪽)이 허경아 꿈나무마을 파란꿈터 원장과 기념 촬영을 하고 있다. 기아

이 사업은 기관별로 희망하는 PV5 모델을 직접 선택하도록 했다. 장애인종합복지관에서는 장애인 이동 서비스 확대를 위한 WAV 모델을, 종합사회복지관에서는 도시락 배달 등 돌봄 서비스 제공을 위한 카고 모델을 주로 신청하는 등 실질적인 활용도를 높였다.

아동양육시설에 전달한 모델은 PV5 패신저로, 아동 건강관리를 위한 병원 동행 서비스에 활용될 예정이다. PV5 패신저는 남녀노소가 편하게 승하차 할 수 있도록 399mm의 낮은 2열 스텝고(지면에서 2열 도어 스텝까지의 높이)를 구현해, 전 연령의 어린이들이 편안하고 안전하게 승하차할 수 있도록 만들어졌다.

아울러 임직원의 참여를 통해 '연결'이 가진 가치를 실천하는 뜻깊은 시간도 마련됐다. 정원정 기아 국내사업본부장 부사장을 비롯한 기아 임직원들은 코로나19 이후 방치된 공간을 어린이 교통안전 놀이공원으로 전면 개보수하는 봉사활동에 참여, 아이들이 뛰놀면서 자연스럽게 교통안전을 배울 수 있는 공간으로 탈바꿈시켰다.

기아는 총 10개 복지기관에 PV5를 기부하고 사회적 기업 8곳에 PV5 차량 렌트 및 운영비를 지원할 예정이다. 기아 관계자는 "취약계층의 삶의 질 향상에 기여하고 지속 가능한 사회적경제 생태계 조성에 도움이 되기를 바란다"며 "상생의 가치를 실현하고 다양하고 혁신적인 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



