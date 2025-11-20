본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

정읍시, 창작 음악극 '사라지네' 28일 공연

호남취재본부 표영길

입력2025.11.20 10:53

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8세 이상 관람 가능…선착순 무료 입장

전북 정읍시가 오는 28일 오후 7시 정읍사예술회관에서 음악과 연극, 무용을 결합한 창작 음악극 '사라지네' 공연을 연다.

창작 음악극 '사라지네' 공연 포스터. 정읍시 제공

창작 음악극 '사라지네' 공연 포스터. 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

20일 시에 따르면 이번 '사라지네' 공연은 기존 공연 형식의 틀을 깨고 다양한 예술 장르를 유기적으로 결합한 혁신적인 작품이며 장르 간 경계를 허물고 관객들에게 색다른 감각적 경험을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.


특히 음악을 단순히 배경이나 청각적 소모품으로 다루지 않고, 오감을 자극하는 예술적 체험으로 확장했다는 점이 특징이다. 음악은 극 중에서 장면의 분위기를 돕는 것을 넘어 서사를 능동적으로 이끌어가며 전체적인 흐름을 주도하는 핵심적인 역할을 맡는다.

무대 위에서는 연기자와 앙상블이 긴밀하게 호흡을 맞추며 강렬한 서사를 구축한다. 작품은 '사라져야 비로소 살아지네'라는 철학적 메시지를 시각과 청각을 통해 입체적으로 풀어낸다. 이를 통해 관객들은 무대와 현실의 경계를 넘나드는 깊은 몰입감과 해방감을 동시에 느낄 수 있다.


이번 작품은 이연승, 양영광 두 작곡가와 서지원 연출이 함께 만든 창작물이다. 무대에는 최진한, 김정수, 노화연, 조연희가 안무를 맡아 몸짓을 선보이며 김보민, 김동규, 박동근 등의 배우들이 연기로 작품의 감성을 극대화한다.


음악적 완성도를 높이기 위해 지휘자 김신웅을 필두로 플루트 김정현, 클라리넷 이소민, 퍼커션 신봉주·이정수, 피아노 임보현, 바이올린 김무선, 비올라 송민아, 첼로 김승세, 더블베이스 박시현 등 실력파 연주자들이 참여했다.

공연은 8세 이상 관람 가능하며, 당일 공연 시작 30분 전부터 선착순으로 무료입장할 수 있다.


이학수 시장은 "이번 공연을 통해 시민들이 예술이 선사하는 감동 속에서 일상의 활력을 되찾고, 문화적 감성의 깊이를 확장하는 시간이 되기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기