광동제약, 국제학술대회서 '녹용당귀등 복합추출물' 연구결과 발표

광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 5,960 전일대비 40 등락률 +0.68% 거래량 29,003 전일가 5,920 2025.11.20 10:33 기준 관련기사 "그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀같은 물인데 왜 비싼가 했더니… 생수 시장 '라벨의 함정'광동제약, 다회용 인공눈물 '아이톡쿨 점안액' 3종 출시 전 종목 시세 보기 close 은 '2025 한국식품영양과학회 국제학술대회'에서 '녹용당귀등 복합추출물' 기능성 연구결과로 우수포스터 발표상을 수상했다고 20일 밝혔다.

녹용당귀등 복합추출물은 전립선 건강 유지에 도움을 줄 수 있다는 기능성이 인체적용시험을 통해 확인된 소재다. 천연물 기반 기능성 원료의 체계적 검증 사례라는 점에서 높은 관심을 모았다.

연구는 전립선 비대 증상을 가진 40~75세 성인 남성 103명을 대상으로 12주간 진행됐다. 참가자들은 녹용당귀등 복합추출물 또는 위약을 섭취했다. 그 결과 녹용당귀등 복합추출 500㎎ 섭취군의 국제전립선증상점수(IPSS)에서 대조군 대비 통계적으로 유의한 개선이 확인됐으며, 요절박·빈뇨·잔뇨감·복압배뇨·야간뇨·약한 배뇨·생활만족도 등 7개 세부항목에서도 개선 효과가 나타났다. 광동제약은 이번 연구의 신뢰성과 학술적 가치를 인정받아 우수포스터 발표상을 수상했다.

박일범 광동제약 천연물융합 R&BD 본부장은 "식·의약 통합 관점에서 천연물 소재 발굴과 효능 검증, 표준화를 지속하고 있다"며 "천연물 기반 기능성 연구의 범위와 깊이를 확장해 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

한편 녹용당귀등 복합추출물은 광동제약이 자체 개발한 소재로, 식품의약품안전처 개별인정형 기능성원료(제2023-16호)로 허가된 국내 첫 녹용 기반 원료다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



