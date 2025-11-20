대웅제약·남양주한양병원, 남양주 첫 'AI 스마트 병동' 구축

중증환자 전담병동 등 120 병상 대상

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 600 등락률 +0.35% 거래량 6,430 전일가 169,900 2025.11.20 09:03 기준 관련기사 대웅제약 브이올렛, 中서 임상 사례 첫 공개[특징주]대웅제약, 당뇨 치료제 중남미 수출 소식에 9%대↑대웅제약 '엔블로', 중남미 8개국 수출 계약…글로벌 시장 공략 박차 전 종목 시세 보기 close 은 남양주한양병원과 함께 지역 최초로 인공지능(AI) 기반 스마트 병동 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 도입했다고 20일 밝혔다.

간호사가 환자에게 씽크와 연동되는 산소포화도 측정 기기를 적용하고 있는 모습. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

최근 고령 인구 증가로 중증환자와 만성질환자가 꾸준히 늘어나면서, 이들의 상태를 보다 정밀하게 추적하고 세밀하게 관리할 수 있는 시스템의 필요성이 커지고 있다. 그러나 기존의 생체신호 측정 방식은 일정 시간 간격으로 의료진이 수기로 데이터를 확인하고 차트에 기록하는 형태로, 실시간 변화에 신속히 대응하기 어렵다는 한계가 있었다.

이에 남양주한양병원은 감염병 중환자실과 중증환자 전담병동 등 총 120병상에 씽크를 도입해, 생체신호를 24시간 자동으로 감지하고 이상 징후 발생 시 즉시 의료진에게 알림을 전송하는 실시간 모니터링 체계를 구축했다. 이를 통해 병원은 대학병원급 진료 환경을 한층 강화하는 동시에, 지역 거점병원으로서의 위상을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

이번에 씽크가 적용된 감염병 중환자실과 중증환자 전담 병동은 상태 변화가 잦고 집중 관리가 필요한 환자들이 입원해 있는 곳이다. 환자와 보호자는 '24시간 의료진이 곁에 있는 병동'이라는 심리적 안정감을 느낄 수 있으며, 의료진 역시 미세한 이상 징후까지 빠르게 포착해 더욱 신속하고 정확한 진료 대응이 가능해졌다.

또한 그동안 감염 위험이 높은 환자에게 접근할 때 의료진은 보호장비를 착용해야 하므로 업무 부담이 컸다. 하지만 씽크를 통해 주요 생체 신호를 원격으로 확인할 수 있어, 불필요한 접촉을 최소화하고 의료진의 업무 부담을 줄이면서도 환자 안전을 확보할 수 있다.

남양주한양병원은 이번 씽크 도입을 통해 ▲환자 편의 증진 ▲의료진 업무 효율 향상 ▲의료 서비스의 질적 개선 ▲예측 기반 응급 대응 고도화 등 병원의 전반적인 의료 품질을 끌어올리는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

장진혁 남양주한양병원 병원장은 "남양주시 최초로 AI 스마트 병상 모니터링 시스템을 도입한 것은 우리 병원의 비전인 '대학병원과 비교해도 선택받는 병원, 지역 주민이 자랑스러워하는 병원'을 실현하기 위한 중요한 이정표"라며, "환자 한 사람 한 사람의 안전과 회복에 최선을 다하는 미래형 병원으로 지속 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

조병하 대웅제약 디지털헬스케어사업부장은 "이번 남양주한양병원의 도입 사례는 디지털 헬스케어 혁신을 선도하는 모범적인 사례"라며 "앞으로도 이러한 선도 의료기관과 함께 디지털 헬스케어 기술 확산에 앞장서며, 안전하고 효율적인 미래형 의료 환경 조성에 기여하겠다"고 했다.

한편 남양주한양병원은 약 300병상 규모의 종합병원으로, 18개 진료과와 7개 전문센터를 운영하며 지역사회 중증질환 치료와 건강관리 중심 병원 역할을 수행하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>