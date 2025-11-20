'전국 지자체 최초' 경기기후위성 발사 27일로 연기…美 현지사정

경기기후위성 1호기(GYEONGGISat-1) 발사가 미국 현지 사정으로 이달 27일(한국시간)로 다시 연기됐다.

경기도는 위성 발사체인 스페이스X 현지 사정으로 인해 경기기후위성 1호기 발사가 21일 오전 3시18분에서 27일 오전 3시18분으로 순연됐다고 20일 밝혔다.

경기기후위성 1호기 AD 원본보기 아이콘

경기기후위성 1호는 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사될 예정이다. 기후위성은 광학 장비를 탑재해 경기지역 도심과 생태계의 변화를 탐지하게 된다.

무게 25㎏으로 전자레인지 정도 크기인 큐브위성(초소형 위성)이지만 고해상도 다분광탑재체와 고속 데이터 처리 장치가 장착돼 가시광선, 근적외선 파장대 영상을 기반으로 한 정밀 데이터를 관측할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>